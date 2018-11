Bolheim Mit 78 noch fit an Reck und Barren

Bolheim / Elena Kretschmer

In der Buchfeldhalle Bolheim ging es am Freitag beim Senioren-Dreikampf um den Spaß am Turnen. In drei Disziplinen und verschiedenen Altersklassen traten 39 Hobbysportler an. Der Älteste war konkurrenzlos.

Kaum die Tür zur Buchfeldhalle geöffnet, schon fliegt der erste Turner an einem vorbei. Denn gleich neben dem Eingang ist der Sprung aufgebaut, dahinter das Mini-Trampolin und der Barren. In der Mitte zeigen einige Damen ihr Können an Reck, Bank und Stufenbarren. Gleich daneben hüpft ein Turner wie ein Frosch über die Bodenmatte und in der hintersten Ecke donnern die Kugeln der Kugelstoßer auf den Hallenboden.

Wo man hinsieht, ist etwas geboten und nahezu alle Altersklassen sind vertreten. Zum zweiten Bolheimer Senioren-Hallen-Dreikampf hatten sich am Freitag fast 40 Hobbysportler ab 20 bis 78 zusammengefunden. Jeder konnte sich aus insgesamt elf Disziplinen drei heraussuchen und in diesen bewerten lassen. Michael Merkle, Turnabteilungsleiter des SV Bolheim und Initiator der Veranstaltung, erklärt: „Die Überlegung war, dass die Kampfrichter eher die Jüngeren sind, die noch nicht mitmachen dürfen. So können die auch mal ihre eigenen Trainer bewerten.“ Am Ende waren zwar nicht alle 14 Kampfrichter unter 20, aber der Rest wurde mit anderen Helfern aufgefüllt.

Enorm begeistert vom Wettbewerb war Hansmartin Schwarz, mit 78 der älteste Teilnehmer des Abends: „Es gibt nicht viele Möglichkeiten für ältere Turner. Deshalb freue ich mich, heute dabei zu sein.“ Sein Team reiste extra aus Neckarhausen an – die Vereine kennen sich von anderen Turnfesten. Schwarz wählte als seine Disziplinen „nur Turngeräte, also Reck, Barren und Sprung“. An denen ist er auch im hohen Alter noch fit, schließlich turnt er schon, seit er zehn Jahre alt ist. Beim Hallen-Dreikampf blieb er außerdem konkurrenzlos – in seiner Altersklasse war er der Einzige und weiter ging es dann erst zwei Klassen unter ihm.

Spontan und „just for fun“

Die älteste Dame im Bunde war Gudrun Weinmann mit 61 Jahren, die eigentlich mehr aus der Gymnastik kommt. „Ich bin heute Abend mit einer Freundin hier. Das war alles ganz spontan und ich weiß noch gar nicht so genau, was ich mache. Ich will einfach Spaß haben.“ Am Ende wurden es Bank, Seilspringen und Mini-Trampolin.

Für Letzteres sowie Reck und Boden entschied sich auch die jüngste Teilnehmerin des Abends, die 19-jährige Hannah Kaiser. Genau wie der älteste Turner war auch sie mit dem TB Neckarhausen angereist. „Eigentlich wollte ich statt Reck Sprung machen, aber da habe ich grad irgendwie eine Blockade.“ Aber es sei ja ohnehin alles „just for fun“. Weil sie noch in diesem Jahr 20 wird, durfte sie in der ersten Altersklasse (20 bis 29) antreten.