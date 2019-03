Erstmals dürfen in Herbrechtingen auch Jugendliche mitbestimmen, wer das künftige Stadtoberhaupt wird. Ein politisches Bewusstsein ist durchaus vorhanden.

Wer auch immer in Herbrechtingen die Nachfolge von Dr. Bernd Sipple im Bürgermeisteramt antreten wird, für diese Person werden Wähler votiert haben, die bislang von solch einer Wahl ausgeschlossen waren.

Am 11. April 2013 hat die grün-rote Mehrheit des Landtags in Baden-Württemberg das Kommunalwahlgesetz dahin gehend geändert, dass bereits Jugendliche ab 16 Jahre wählen dürfen. Bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 für die Gemeinderäte und die Kreistage hat dieses neue Mindestwahlalter landesweit erstmals gegriffen.

Erstwähler auch unter 18

Am 17. März steht nun in Herbrechtingen die erste Bürgermeisterwahl an, bei auch 16- und 17-Jährige ihr Kreuz bei einem Bewerber setzen können. Laut Angaben der Herbrechtinger Stadtverwaltung haben 39 16-Jährige und 145 17-Jährige die Wahlunterlagen erhalten.

Dazu kommen noch 102 18-Jährige, die zusammen eine 286 Köpfe zählende Gruppe ganz junger Wähler bilden. Ihr Anteil an der Gesamtwählerschaft ist aber mit unter drei Prozent gering. Für die Bürgermeisterwahl sind in Herbrechtingen 10746 Personen wahlberechtigt.

Das passive Wahlrecht wurde den 16- und 17-Jährigen vom Gesetzgeber nicht zugesprochen. Hier muss man weiterhin 18 Jahre alt sein, um bei den kommunalen Wahlen in ein Amt gewählt zu werden. Kandidaten für das Bürgermeisteramt müssen sogar das 25. Lebensjahr vollendet haben.

Die Idee hinter der Herabsetzung des Mindestalter bei den kommunalen Wahlen war, Jugendlichen mehr Mitwirkungsrechte zu geben. Darauf zielte auch ein weitere Gesetzentwurf der Landesregierung ab. Beschlossen wurde eine Änderung der Gemeindeordnung, wonach Jugendliche in ihrer Gemeinde die Bildung eines Jugendgemeinderats beantragen können, sofern es noch keinen gibt. Ein solcher Antrag ist bei der Herbrechtinger Stadtverwaltung aber noch nicht eingegangen.

In Kontakt mit den Kandidaten

Dass Jugendliche durchaus ein politisches Bewusstsein und auch Interesse am kommunalen Geschehen haben, hat nicht zuletzt die von den Klassen 9 und 10 des Buigen-Gymnasiums organisierte Gesprächsrunde mit den Bürgermeisterkandidaten gezeigt. Schulleiter Axel Krug ist immer noch stolz auf die gelungene Moderation des SVM-Teams und verweist darauf, wie konzentriert die 200 Schüler die Veranstaltung verfolgt haben.

Bereits ab Klasse 8, so Krug, spiele die politische Willensbildung im Gemeinschaftskundeunterricht eine wichtige Rolle. Dabei gehe es um die Beteiligung der Schüler am Schulleben wie SMV, Schulkonferenz und den Einstieg in kommunale Entscheidungsprozesse. In der Klasse 9 gehe es vertieft wieder um Kommunalpolitik, aber auch um Parteien im Bund und Gesetzgebungsprozesse.

In Klasse 10 werde dann vertieft die Sinnhaftigkeit von politischen Vorhaben hinterfragt. Auch internationale Politik werde thematisiert. „In den kommenden Wochen werden die Gemeinderatswahl und die Europawahl natürlich eine wichtige Rolle spielen, unsere Schüler fordern das auch ein. Nur weil Europa erst in Klasse 10 im Bildungsplan ausgewiesen wird, würgen wir Nachfragen einer neunten oder achten Klasse ja nicht ab, sondern nutzen diese Neugier. Etwas besseres kann uns als Lehrern ja gar nicht passieren.“