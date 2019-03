Der Königsbronner Bürgermeister wurde bei der Versammlung mit 62 Prozent der Stimmen gewählt.

Michael Stütz ist Bürgermeister von Königsbronn – und seit Ende vergangener Woche auch neuer Kreisjägermeister. Mit 132 Stimmen (62 Prozent) wählten die Mitglieder der Kreisjägervereinigung (KJV) den 58-Jährigen in geheimer Abstimmung zum Nachfolger Jürgen Bohnerts.

Stütz war gegen die Geschäftsführerin der Kreisjägervereinigung Monika Böttger angetreten, die auf 75 Stimmen kam und damit als erste Stellvertreterin bestätigt wurde. In einer ersten Stellungnahme versicherte Stütz den Jägern, dass er die gute Arbeit, die seinen Vorgänger Jürgen Bohnert auszeichne, fortsetzen wolle. Mit seiner Gegenkandidatin Böttger wolle er in vorbehaltsloser Kollegialität zusammenarbeiten.

Dem Wahltermin am Freitag war eine Vorstellungsrunde durch fünf der sechs Hegeringe der KJV vorausgegangen, in denen es offenbar Zweifel daran gab, ob Stütz neben seinen Pflichten als Bürgermeister auch für die neue Aufgabe genügend Zeit aufbringen könne. Als Beispiel nannte Stütz seinen Vorgänger Bürgermeister Karl Burr, der 24 Jahre lang beide Ämter unter einen Hut gebracht habe, ohne dass die Jäger Not gelitten hätten.

Im weiteren Verlauf ihrer Versammlung wählten die Jäger Fritz Prinz, Oberkochen, zum dritten Stellvertreter, als Schriftführerin bestätigt wurde Susanne Becker, Heidenheim, und als Schatzmeisterin Silke Prinz, Oberkochen. Bei der Wahl um das Amt Presse und Öffentlichkeit wurde es noch einmal spannend: Anne Schneider, Gerstetten, konnte in öffentlicher Abstimmung deutlich mehr Stimmen auf sich vereinigen als Andreas Clement, Söhnstetten.