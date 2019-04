Zum Doppelkonzert mit der Eintracht Bächingen wurde das Frühjahrskonzert der Dettinger Albkapelle.

Die neue Lindenhalle war mit dem Frühjahrskonzert Schauplatz für den Saisonauftakt der Albkapelle, zu dem Vorsitzender Manfred Zimmermann die Besucher willkommen hieß. Die musikalische Eröffnung übernahm die Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Harry Zimmermann und dem Stück „The Legend of Castle Armagh“. Gut und stark besetzt konnte die Jugendkapelle auch beim nächsten Stück „The Magic of Harry Potter“ das Publikum mit ihrem Sound begeistern. Frisch und modern ging es unter anderem mit dem Medley „Taylor Swift 1989“ weiter. Zimmermann freute sich über gleich sechs neue Jungmusiker in der Kapelle.

Mit dem Marsch „Abel Tasman“ eröffnete Dirigent Roland Grandel mit den Musikern des Musikvereins Eintracht Bächingen ihren Teil des Konzertabends. Harry Zimmermann führte durchs Programm und konnte mit dem nächsten Stück die Highlights von „Lord of the Dance“ mit vielen bekannten Melodien ansagen. „The Second Waltz“ bot einen Solo-Part für Es-Saxophon und Posaune, gespielt von Martina Becher und Tobias Thumm. Beim nächsten Stück „Bugler´s Holiday standen drei Flügelhörner bzw. Trompeten im Vordergrund. Die Solisten waren Johannes Steeger, Alexander Rommel, und Markus Grandel. Mit dem „Egerländer Musikantenmarsch“, gesungen von Corina Hartmann und Martina Becher, rundete die Eintracht Bächingen ihren abwechslungsreichen Teil des Konzertabends ab. Den dritten Teil des Abends eröffneten die Musiker der Albkapelle mit ihrem Dirigenten Marcus Köberle mit dem Marsch „Unter der Admiralsflagge“.

Verdiente Aktive gewürdigt

Die Vorsitzenden Manfred Zimmermann und Michael Späth zeichneten dann einige Musiker und aktive Förderer für ihre Treue aus. Die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit erhielt Selina Martin. Klaus-Dieter Kirschner würdigte als Funktionär des Blasmusikverbands Jörg Nieß und Harry Zimmermann. Er überreichte Nieß die Förderermedaille in Bronze für zehn Jahre Tätigkeit in der Vorstandschaft überreichen. Zimmermann erhielt für 50-jährige aktive Tätigkeit die Ehrennadel in Gold mit Brillant.

An die Ehrungen schloss sich ein weiterer musikalischer Konzertteil an, der mit dem an die Klimaveränderung mahnenden Titel „Schmelzende Riesen“ eingeleitet wurde. Mit der „Polka ins Glück“ konnte die Albkapelle dann den Zuschauern zeigen, wo sie musikalisch zuhause ist. Im weiteren Verlauf präsentierten sich als Solisten Michael Späth und Jonas Streit an der Posaune sowie gesanglich das Duo Vera Hensel und Marcus Köberle bei der Polka „Meine große Liebe“. Auch ein neues Gesangsduo hatte an diesem Abend sein Debüt: Greta Brenneis und Uli Kramer mit einem Hit von Peter Cornelius.

Mit „Sounds of Silence“, einem Blasorchester-Arrangement des Simon-and-Garfunkel-Hits verabschiedete sich die Albkapelle. Zusammen mit der Eintracht Bächingen waren dann noch die Stücke „Mars der Medici“ und „Alte Kameraden“ zu erleben.