Gundremmingen Meldepflichtiger Vorfall: Luft entwich aus AKW-Reaktor

Gundremmingen / Catrin Weykopf

Im Atomkraftwerk Gundremmingen kam es während der derzeit laufenden Revision am Montag zu einem Vorkommnis: Ein Ventil war undicht. Es entwich Luft aus dem Reaktordruckbehälter.

Block C des AKW Gundremmingen befindet sich derzeit in Revision. Dabei kam es In der Nacht auf Montag, 21. Mai zu einem meldepflichtigen Vorkommnis, dies gibt der Betreiber des AKW bekannt.

Bei der Prüfung des Sicherheitsbehälters (Containment) auf dessen Dichtheit hin, öffnete sich nach etwa 15 Stunden Prüfvorgang ein Druckausgleichskugelhahns einer Schleuse teilweise, wodurch geringfügig Luft aus dem Sicherheitsbehälter in das Reaktorgebäude übertrat.

Das Ventil konnte nach Auskunft des AKW-Betreibers wenige Minuten später wieder geschlossen werden. Radioaktivität sei bei dem Vorkommnis nicht freigesetzt worden. Nach Schließen des Ventils wurde die Prüfung erfolgreich beendet.

Luft entwicht aus Sicherheitsbehälter

Ursache für das nicht vorgesehene Öffnen des Druckausgleichsventils sei ein zu geringer Druck im Hydrauliksystem der Schleuse gewesen. Das betroffene Teil im Hydrauliksystem sei ausgetauscht worden, so der Betreiber.

Der Vorfall wurde gemäß den deutschen Meldekriterien in die Kategorie N (Normal) eingestuft und sei der Behörde fristgerecht innerhalb von fünf Werktagen gemeldet worden, so die Betreiber.

Keine Gefahr für Personal, Anlage oder Umgebung

Nach der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen (INES) sei das Vorkommnis der Stufe 0 (keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung) zuzuordnen. Eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage sei damit nicht verbunden gewesen.

Bei der laufenden Revision standen umfassende Wartungsarbeiten an Anlagenkomponenten und Sicherheitssystemen, wiederkehrende Prüfungen und ein Brennelement-Wechsel (BE) auf dem Programm.

Aufgrund eines Verdachts auf einen Brennelementschaden mussten zudem die bisher im Reaktor eingesetzten Brennelemente einzeln überprüft werden.

Der ursprünglich gesetzte Zeitrahmen für die Revision konnte nicht eingehalten werden. Eigentlich hätte der Block C bereits Mitte Mai wieder ans Netz gehen sollen. Nunmehr sind das Wiederanfahren des Blocks und die Verbindung mit dem Netz für den morgigen Samstag vorgesehen.