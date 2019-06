Themen in diesem Artikel Bahnhofstraße

Die Stadt Niederstotzingen stellt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für das an der Bahnhofstraße geplante Gebäude mit Tiefgarage auf.

Der optische Eindruck an der Niedersotzinger Ortsdurchfahrt dürfte sich im Bereich Bahnhofstraße in absehbarer Zeit deutlich verändern. Hier im Innenbereich soll auf dem Grundstück Bahnhofstraße 18 ein großes Mehrfamilienhaus mit 24 Wohnungen errichtet werden. Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan wird dazu nötig, dessen Aufstellung der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss.

Auf dem Grundstück zwischen Bahnhofstraße und Andreasweg steht noch eine Scheuer, die abgerissen werden soll. Angrenzend befindet sich der ehemalige Gasthof Löwen, der nicht Bestandteil des Bebauungsplans ist, nach Informationen von Planer Diplomingenieur Heribert Gall aber saniert werden soll und zwei weitere Wohnungen umfassen würde.

Zwei- und Dreizimmerwohnungen

Dargelegt wurde im Gemeinderat, dass das Mehrfamilienhaus über Zwei- und Dreizimmer-Eigentumswohnungen in der Größe von 53 bis 76 Quadratmeter verfügen soll. Gall schilderte, dass ein Niedrigenergiegebäude errichtet werden soll, das über drei Vollgeschosse, ein Staffelgeschoss und einen Aufzug verfügt. Die Tiefgarage solle über 18 Stellplätze verfügen. Weitere Stellplätze würden im Bereich vor dem Gebäude zur Bahnhofstraße angelegt. Bislang sei bei dem Neubau an eine reine Wohnnutzung gedacht.

Bürgermeister Marcus Bremer ergänzte, dass das Haus ein Flachdach erhalten soll. Eine Dachbegrünung sei angeregt worden. Geplant sei, das Gebäude etwa 2,75 Meter vom Andreasweg eingerückt zu bauen. Da nur ein Baulinienplan für die Bahnhofstraße existiert, müsse sich der Neubau nach Art und Maß in die umliegende Bebauung einfügen. Um Baurecht zu schaffen, erfordere dies den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Wie seitens der Stadtverwaltung weiter erläutert wurde, könne der Plan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung aufgestellt werden, da es sich um Innenentwicklung mit einer Fläche, die kleiner als 20 000 Quadratmeter ist, handele. Eine Vorberatung sei im Technischen Ausschuss bereits erfolgt.

Diplomingenieur Gall gab in der Sitzung dann einen Abriss der Zeitschiene zur Realisierung des Mehrfamilienhauses. Nach einer jetzigen Zustimmung zur Aufstellung des Plans werde dieser ausgearbeitet, so dass noch vor der Sommerpause ein Auslegungsbeschluss gefasst werden könne. Nach Einarbeitung eingegangener Stellungnahmen sei ein Satzungsbeschluss im Herbst denkbar, ebenso die Einreichung des Bauantrags. Der Baubeginn für das Wohnhaus könne dann im Frühjahr 2020 liegen, eine Fertigstellung nach anderthalbjähriger Bauzeit im Herbst 2021.

Von den Stadträten wurde die Planaufstellung dann ohne weitere Diskussion einhellig gebilligt.