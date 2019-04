Bis ins Jahr 2033 schaut die Gemeinde Dischingen voraus. Ermittelt wurde ein zusätzlicher Bedarf an Bereichen für Betriebe.

Seit mehreren Jahren schon beschäftigt die künftige planerische Entwicklung die Härtsfeldgemeinde. Bürgermeister Alfons Jakl rief im Gemeinderat in Erinnerung, dass man Anfang 2012 bereits mit der Beratung über eine Änderung des Flächennutzungsplans begonnen habe.

In der Folgezeit wurden in den Entwurf Vorrang- und Ausschlussflächen für Windkraft aufgenommen und es kam zu mehreren öffentlichen Auslegungen der Planung. Eine Plausibilitätsprüfung habe Probleme bereitet, so Jakl.

Daraufhin habe die Gemeinde die vorgesehenen Bauflächen deutlich reduzieren müssen. Nach einer Ermittlung der Menge an Arbeitnehmern samt Einpendlern zu den in Dischingen ansässigen Firmen und zur Verfügbarkeit innerörtlicher Potenziale sei der Vorentwurf des Flächennutzungsplans nun vom Ingenieurbüro Junginger überarbeitet worden.

Thomas Puschmann, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner für das Heidenheimer Büro, erläuterte in der Sitzung die Vorgehensweise bei der Untersuchung zum Flächenbedarf. Ein wesentlicher Aspekt sei bei den Wohnflächen die Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung bis 2033 gewesen. Hier liege die Spannweite zwischen 3849 und 4609, eine Hauptvariante bei 4257. Ein Bedarf ergebe sich durch die Einpendler, von denen sich künftig manche auch in der Nähe ihres Arbeitsplatzes niederlassen dürften. Und es gebe in Dischingen immer mehr Einpendler.

Weniger Wohnbaufläche

Im Ergebnis kam Puschmann auf einen Bedarf von 11,48 Hektar an Wohnbaufläche in der Gesamtgemeinde. Dies bedeute 2,6 Hektar weniger als im bislang gültigen Flächennutzungsplan.

Anders sieht es beim Bedarf an Gewerbeflächen aus. Hier war der Planer auf notwendige Areale von 15,9 Hektar für die Entwicklung von Gewerbebetrieben – Ansiedlungen und Erweiterungen – gekommen. Dies seien 8,7 Hektar mehr als sie der rechtskräftige Flächennutzungsplan enthält. Größere Bereiche finden sich bei der Planung 2030 unter anderem im Westen und Nordosten von Dischingen, im Südwesten und Nordosten von Eglingen, im nördöstlichen Bereich von Katzenstein oder auch an der Südseite des Härtsfeldsees.

Bei der Untersuchung zur Windenergie habe sich gezeigt, dass das bereits als Konzentrationszone genutzte Gebiet im Westen der Dischinger Gemarkung (Ohrberg) tatsächlich dafür geeignet sei. Zu künftigen Überlegungen in Sachen Bau von Windkraftanlagen sagte Puschmann: „Dischingen hat seinen Beitrag bereits geleistet.“

Der Bürgermeister schloss sich an und betonte, dass man bei der Windkraft in der Flächenplanung vor einem eventuellen Investor vorbeuge. Darüber hinaus sei der Druck auf die Gemeinde groß beim Flächennutzungsplan – es seien viele Bebauungspläne in Arbeit.

Die Gemeinderäte billigten dann einstimmig den Entwurf und beschlossen die erneute Auslegung.

Bebauungsplan „Blasenfeld“

Einer der in der Sitzung zu beratenden Bebauungspläne hatte gleich auch direkten Bezug zum Flächennutzungsplan: das eingeschränkte Gewerbegebiet „Blasenfeld – erste Änderung und Erweiterung“ auf Markung Eglingen. In diesem Fall ging es für die Gemeinderäte neben der Abwägung eingegangener Stellungnahmen um die Zustimmung zum Planentwurf samt Auslegungsbeschluss sowie die parallele Änderung für den Flächennutzungsplan.

Die im Gebiet ansässige Firma Schwab-Erdbau habe vor, zu erweitern, schilderte der Bürgermeister. Deshalb müsse auch der Bebauungsplan geändert werden. Stefanie Schwarzinger vom Ingenieurbüro Gansloser erläuterte den Gemeinderäten die Veränderungen gegenüber dem Planentwurf. Die Firmenerweiterung solle nach Westen erfolgen und im Südwesten solle eine Brecheranlage für Bauschutt errichtet werden. Daher seien in diesem Bereich eine Schallschutzwand und ein Wasserbecken gegen den anfallenden Staub vorgesehen. Im Norden, Westen und Süden sei ein Wall geplant, schützende Grünstreifen im Norden wegen einer Gasleitung und im Westen wegen einer Fernwasserleitung. Ausgleichsflächen seien – teils in Bayern – vorhanden.

Das Landratsamt habe in seinen Anmerkungen die festgesetzte Gebäudehöhe von bis zu zehn Meter kritisiert, so Schwarzinger. Die Gemeinde wolle aber bei dieser Höhe bleiben. Ein entsprechender Beschluss fiel im Gemeinderat ebenso einstimmig aus wie danach die Zustimmung zu der vorgestellten Planung für das Gebiet „Blasenfeld“.