Den Besuchern wurde eine abwechslungsreiche und stimmungsvolle Veranstaltung geboten. Der Obst- und Gartenbauverein hatte den Saal und die Tische frühlingshaft geschmückt und mit einer Andacht von Pfarrer Steffen Hägele von der evangelischen Kirchengemeinde begann die Seniorenfeier.

Bürgermeister Jürgen Mailänder gab in seiner Ansprache einen Überblick über das Geschehen im Dorf und die anstehenden Aufgaben. So schreite das Bauvorhaben der Johanniter in der Ortsmitte zügig voran und der Pflegebereich des Senioren- und Pflegezentrums solle im Oktober bezugsfertig sein. Mit der Neugestaltung des Brenzufers werde im Herbst begonnen, so dass beide Uferseiten dann eine neue Aufenthaltsqualität für alle böten.

Die Kreisbaugesellschaft habe Anfang April mit dem Neubau ihrer beiden Gebäude mit 17 Mietwohnungen begonnen. Die Firma Kling Wohn- und Gewerbebau werde im Sommer mit dem Bau weiterer zwei Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft zum Bahnhof starten, in denen neben einer Physio- und Ergotherapiepraxis, einer Apotheke und einer Arztpraxis noch sechs Eigentumswohnungen unterkommen.

Im Neubaugebiet „Mühlfeld I“ habe der Gemeinderat vor kurzem von den 24 Bauplätzen 21 an Bauinteressenten zugeteilt, so Mailänder. Die Erschließung des Areals solle ab Herbst erfolgen. Bereits fünf Jahre nach ihrer Neuansiedlung im Gewerbegebiet „Berger Steig“ erstelle die Firma Hauff-Technik einen zweiten Bauabschnitt für ihr Werk und investiere so insgesamt fast 30 Millionen Euro in der Gemeinde.

In den kommenden Tagen beginne auch der Neubau der Brücke in der Kronenstraße. Es werde mit einer Bauzeit von eineinviertel Jahren gerechnet. Und ebenso wird diesen Herbst noch mit dem Neubau eines Kindergartens zwischen Güssenhalle und Rudolf-Magenau-Schule am Schwalbenrain begonnen, der zum Kindergartenjahr 2020/2021 in Betrieb gehen soll.

Zum Problem der hausärztlichen Versorgung berichtete der Bürgermeister vom Landesprojekt zur Entwicklung eines Medizinischen Versorgungszentrums, bei dem Hermaringen eine von sieben Pilotgemeinden in Baden-Württemberg sei. In nächster Zeit fänden wichtige Gespräche zu diesem Thema statt und er glaube weiter an die Chance, dem Ziel ein Stück näherzukommen.

Im Unterhaltungsteil der Feier traten der Gemischte Chor des Gesangvereins unter der Leitung von Sabine Seidel, die jungen Sportakrobatinnen des SV Mergelstetten unter Leitung von Katja Mende und die Gruppe „Füreinander“ unter der Leitung von Renate Graf auf.

Die ältesten Teilnehmer

Der Bürgermeister überreichte dann noch kleine Geschenke an die ältesten Bürgerinnen und Bürger sowie die ältesten Ehepaare aus der Gemeinde: Anna Thoma, Hilda Mailänder, Elisabeth Thumm, Maria Schneider, Magdalena Strohm, Herbert Kalmbach, Johann Stark, Berta Fetzer, Reinhold Roth, Martha Gayer, Maria Lehnert, Franz Jülich, Christian Bosch und Erich Lindenmayer; Eleonore und Herbert Kalmbach, Hilde und Hanns Stanger, Erna und Wilhelm Moser, Jutta und Heinz Warkus, Lore und Alois Gawron, Juliana und Anton Groß, Gerlinde und Günther Buttkus, Emilie und Hans König, Ida und Friedrich Moser, Annemarie und Werner Bauder, Christel und Johannes Gröner, Rosemarie und Werner Majer, Edith und Herbert Brandauer.

Um die Bewirtung kümmerten sich die Hermaringer Landfrauen. Unterhaltungsmusik gab es vom „Felsen-Express“ aus Giengen, der auch zum Tanz und zum Mitsingen spielte.