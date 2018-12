Herbrechtingen Matrosen wagten den ersten Schritt der Revolution

Herbrechtingen / pm

Wolfgang Niess liest am Dienstag, 4. Dezember, aus seinem Buch „Die Revolution von 1918/19“.

Aus seinem Buch „Die Revolution von 1918/19“ liest am Dienstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr Dr. Wolfgang Niess im Kloster. Der Aufstand in Deutschland beginnt bei der Hochseeflotte, als Matrosen sich weigerten, trotz der bereits feststehenden Niederlage im Ersten Weltkrieg zu einem letzten Gefecht gegen die britische Royal Navy auszulaufen.

Der Aufstand verbreitete sich in wenigen Tagen über das ganze Deutsche Reich und erreicht am 9. November 1918 Berlin. Hunderttausende Arbeiter demonstrierten, die Garnisonen schlossen sich an, der Reichskanzler gab die Abdankung des Kaisers bekannt, die Republik wurde ausgerufen.

Ziel der Revolutionsbewegung war nicht die Diktatur des Proletariats. Man wollte den preußischen Militarismus und die Reste des Kaiserreichs in Verwaltung, Justiz, Schulen und Universitäten beseitigen und eine von Grund auf demokratische Gesellschaft schaffen.

Die Angst vor einer bolschewistischen Weltrevolution verhindert schließlich, dass der vorhandene Spielraum zu einer wirklichen Entmachtung der etablierten Kräfte genutzt wurde. Aber die erste Demokratie war installiert.

Wolfgang Niess, Autor zahlreicher Radio- und Fernsehsendungen und von Aufsätzen und Buchpublikationen zur Zeitgeschichte, schildert den Verlauf der friedlichen und erfolgreiche Revolution. Zudem will er deutlich machen, warum sie bis heute weitgehend verkannt, instrumentalisiert oder vergessen wurde.