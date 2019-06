Der Musikverein „Harmonie“ Sontheim richtete das Master-Konzert von Hannes Färber aus, welcher mit dem Musikverein Rißtissen einen facettenreichen Abend bot.

Der Musikverein „Harmonie“ Sontheim richtete das Master-Konzert von Hannes Färber in der Gemeindehalle aus, welcher mit dem Musikverein Rißtissen einen facettenreichen Abend bot. Hannes Färber, der 2017 an der Universität in Würzburg den Masterstudiengang Blasorchesterleitung bei Prof. Oestreicher begann und inzwischen als Dirigent der Giengener Stadtkapelle tätig ist, beendete mit diesem Konzert erfolgreich sein Studium.

Als die Musiker des Musikvereins aus Rißtissen auf der Bühne Platz genommen hatten, begann ein fulminantes Konzert, welches an Stimmgewalt und Vielfältigkeit von Orchester und Dirigenten ein hohes Können abverlangte. Das erste Stück „Images of a city“ von Franco Cesarini ließ die Zuhörer mitten in das abwechslungsreiche Leben einer Großstadt eintauchen. Die Besonderheit hierbei war, dass Prof. Ernst Oestreicher selbst mit seinem Orchester 2008 dieses Stück in Auftrag gegeben hat.

Moderator Jonas Gold führte das Publikum mit interessanten Hintergrundinformationen durch den Abend und sorgte für den ein oder anderen Schmunzler. So auch im Fall des Solisten Dominic Steele, der für das zweite Stück „Concerto for Trombone“ das Orchester auf der Bühne verstärkte. Nach diesem Stück applaudierte das Publikum so sehr, dass sich der Solist bei dem Publikum mit dem Stück „Elegy for Mippy 2“ von Leonard Bernstein bedankte. Mit „Shenandoah“ von Frank Ticheli verabschiedete sich der Musikverein Rißtissen in eine kurze Pause.

Der zweite Teil des Konzertes wurde mit „2nd Suite in F“ von Gustav Holst eröffnet. In vier Sätzen verarbeitet der Komponist darin sieben alte englische Volkslieder. Für Gänsehautmomente sorgte Färber gemeinsam mit seinen Musikern mit dem Stück „Cry of the last Unicorn“ – nicht nur Gänsehaut, sondern auch stehende Ovationen gab es.

Damit das Programm nicht nur aus konzertanten Orchester- und Solistenwerken der Extraklasse bestand, brachten die Musiker nun als erste Zugabe den Marsch „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg zu Gehör. „Abendmond“ von Thiemo Kraas beendete einen facettenreichen Konzertabend.