Niederstotzingen / HZ

Rund ums Rathaus hatten am Samstag circa 30 Händler ihre Stände aufgebaut.

Es war mal wieder Zeit für den traditionellen Martinimarkt. Geboten wurden neben Kleidung, Schmuck und Haushaltswaren auch Spielwaren und Süßigkeiten. Für Kinder stand auf dem Marktplatz zudem ein Karussell zur Verfügung. Alles in allem kam der Martinimarkt wieder gut an. Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit für einen ausgiebigen Einkaufsbummel am Wochenende.