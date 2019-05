Zum 42. Mal findet die traditionelle Veranstaltung auf dem Gelände des SV Heldenfingen statt. Damit die Party steigen kann, hat das ganze Dorf mit angepackt.

Der Blick auf die Wetter-App verheißt nichts Gutes: Wolken, Regen und sogar Schnee kündigen sich für die nächsten Tage an. Der Samstag verspricht frostige acht Grad. verspricht der Samstag. Und dennoch werden in Heldenfingen wieder zahlreiche Besucher zum traditionellen Maifest erwartet. Von heute Abend bis einschließlich Sonntag locken Bands, Blasmusik und Bierzeltstimmung auf das Sportgelände des SV Heldenfingen. Dieser kümmert sich federführend um die Organisation der Veranstaltung, praktisch ist jedoch das ganze Dorf am Maifest beteiligt.

Blütezeit ist vorbei

Allein bis zu 50 ehrenamtliche ehrenamtliche Helfer werden für den Aufbau des Festzeltes benötigt. Insgesamt sorgen rund 300 Menschen Menschen dafür, dass bei der Veranstaltung alles rund Dennoch hatten die Organisatoren in den letzten Jahren mit schwindenden Helferzahlen zu kämpfen: „Es wird immer schwieriger, Helfer zu finden“, gibt Günter Keller zu. Keller war bis zum Vorjahr Festleiter, doch auch im „Ruhestand“ ist er hinter den Kulissen des Maifests weiterhin aktiv.

„Man hat ein jährliches Repertoire, das man versucht, ans nächste Jahr zu binden“, erklärt Johannes Kastler, Abteilungsleiter des Sportvereins im Bereich Fußball. Viele der ehrenamtlichen Helfer seien schon seit langer Zeit dabei und wollen nun langsam aussteigen. „Man muss für Nachwuchs sorgen, aber das wird von Jahr zu Jahr schwieriger“, findet Kastler. Die Blütezeit von früher werde das traditionelle Heldenfinger Fest nicht mehr erreichen.

Zusammenhalt im Dorf ist da

Und doch: Kein Grund zum Aufgeben, wenn es nach dem SV Heldenfingen geht. „Wir sind noch lange nicht an dem Punkt angekommen, dass es sich nicht mehr lohnt“, findet Günter Keller. Viele Heldenfinger kommen noch immer freiwillig zum Zeltauf- und Abbau. „Das zeigt natürlich auch den Zusammenhalt im Dorf“, freut sich Johannes Kastler. „Außerdem ist es schön, wieder altbekannte Gesichter zu sehen.“

Konkret wird mit der Planung im Februar begonnen, im Grunde beginnen die Organisatoren aber schon direkt nach Ende des Maifests, für das nächste Jahr zu planen. Trat beispielsweise eine Band auf, die besonders gut beim Publikum ankam, so müsse diese möglichst schnell auch für das Folgejahr gebucht werden.

Platz für 2000 Menschen

Auch wenn das Wetter wenig verheißungsvoll zu werden scheint, müssen sich die Besucher laut Ernst Birzele, Technischem Leiter des SV Heldenfingen, keine Sorgen machen. „Am Heizen wird nicht gespart“, verspricht er. In dem Zelt, in das rund 2000 Personen passen, sei beinahe Zimmertemperatur zu erwarten. Dank des Holzbodens müsse zudem keine Feuchtigkeit von unten befürchtet werden. Sollte es wider Erwarten hochsommerliche Temperaturen geben, werde die UV-beständige Zeltfolie dafür sorgen, dass die Hitze draußen bleibt.

Auch auf gute Küche wird Wert gelegt: Spätzle, Schnitzel und Spanferkel tischen die Organisatoren unter anderem während der vier Tage auf. Ganz im Sinne des Dorfzusammenhaltes kommen alle Lebensmittel von lokalen Lieferanten und Metzgern aus Gerstetten und Umgebung.