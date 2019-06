Der Steinheimer Männerchor singt in der Musikschule.

Beim Männerchor Steinheim laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für einen Liederabend am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der Musikschule Steinheim. Unterstützt werden die Sänger von Eric Mayr am Flügel. Als Solisten treten Jochen und Steffen Rheinschild auf. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Harald Geisler.

Lieder mit Themen wie Liebe und Freundschaft sind im Programm, ebenso Wein- und Trinklieder. Das „Ständchen“ von Josef Haydn und insbesondere zwei russische Volksweisen „Die Rose von Samarkand“ von Peter Brettner und „Auf die Freundschaft“ von Otto Groll sollen zu Höhepunkten des Konzertabends werden, ebenso das „Wolgalied“ aus der Operette „Der Zarewitsch“ von Franz Lehar.

Abschließen will der Chor den Abend mit zwei russischen Titeln aus den Balalaikaklängen von Otto Groll. Getragen singt der Chor zunächst „Herrlicher Baikal“ bevor dann als Schlusslied „ Zigeuner spiel uns auf“ erklingt. Mit drei Vagantenliedern von Wilhelm Heinrichs und „O Pepita, o Pepita“ von Adolf Müller will das Vokalensemble den Facettenreichtum der männlichen Stimmen enthüllen. Karten an der Abendasse und beim Chor.