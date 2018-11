Kreis Heidenheim Sanierung der B492 bei Hermaringen wird wieder nichts

Kreis Heidenheim / Dieter Reichl

Beim bayrisch-württembergischen Kommunalstammtisch präsentierte Landrat Thomas Reinhardt die Nachricht, dass der Ausbau Hermaringen – Brenz in ungewisse Zukunft rückt.

Das regelmäßige bayrisch-württembergische Treffen der Landräte aus Heidenheim und Dillingen mit den Bürgermeistern der grenznahen Gemeinden dient dem kommunalpolitischen Austausch, aber auch der Geselligkeit. Insofern war es sicher verständlich, dass der Heidenheimer Landrat Thomas Reinhardt bis nach dem Zwiebelrostbraten wartete, bevor er im Kloster in Herbrechtingen mit der folgenreichsten Nachricht des Abends rausrückte.

Reinhardt präsentierte eine Mitteilung des Regierungspräsidiums, wonach nicht wie erhofft und erwartet im Frühjahr 2019 der Lückenschluss der kurvenreichen und gefährlichen Bundesstraße 492 zwischen Hermaringen und Brenz angegangen wird, sondern erst in ungewisser Zukunft.

Grund ist, wenig überraschend, das liebe Geld. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte dem Landratsamt Heidenheim mitgeteilt, dass aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse in diesem Bereich des Brenztals für den Straßenbau zusätzliche Gründungsmaßnahmen notwendig werden. Dies habe laut aktualisierter Kostenberechnung eine erhebliche Verteuerung der Baumaßnahme zur Folge. Statt der geplanten sechs Millionen Euro werde jetzt mit deutlich mehr als zehn Millionen Euro an Kosten gerechnet.

Diese Kostenüberschreitung wiederum müsse vom Bund genehmigt werden. Erst nach vorliegender Genehmigung könnten die Ausschreibungen für die Baumaßnahme erfolgen. Einen verbindlichen Zeitpunkt für den Baubeginn, so das Regierungspräsidium, könne man aus diesem Grund nicht nennen.

„Es fehlen einem die Worte“, sagte Reinhardt. Er erinnerte daran, dass es sich um ein gerade mal rund zwei Kilometer langes Straßenstück handle und um einen der unfallträchtigsten Streckenabschnitte im Landkreis. Zum wiederholten Mal werde man vertröstet, und jetzt müsse die Genehmigung durch den Bund erfolgen. Dies wolle man nicht hinnehmen: Ganz schnell müsse vielmehr das Ergebnis vorliegen, dass der Bund für die Baumaßnahme zahle und der Baubeginn noch im nächsten Jahr erfolge. „Alles andere wäre ein Skandal“, so Reinhardt. „Schluss, aus, Ende.“

Sein Kollege aus dem Landkreis Dillingen, Landrat Leo Schrell, pflichtete ihm bei und sprach von einer „unsäglichen Peinlichkeit“. Politisch Verantwortliche müssten den Fall zu ihrer persönlichen Sache machen. Er betonte das gemeinsame Interesse am Ausbau dieses Straßenstücks im Sinne der Autofahrer und auch im Sinne der Verkehrssicherheit. Man wolle, so Heidenheims Landrat Reinhardt, dieses Thema in beiden Landratsämtern jetzt zur Chefsache machen und gemeinsam handeln. Ein Schreiben an den Bund ist bereits vorgesehen, an die zuständigen Landesminister sowie an die Abgeordneten des Wahlkreises. „Wir wollen Ergebnisse haben“, so Reinhardt.

Reinhardts Mitteilung zeigte auch bei den anwesenden Bürgermeisters Wirkung, die sich je nach Temperament in höchster Verärgerung, in Sarkasmus oder Resignation äußerte. Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut erinnerte daran, dass es bereits 2011 hieß, das Projekt sei in trockenen Tüchern. Dann, es komme zu einem Jahr Verzögerung. Sein Fazit jetzt, Jahre später: „Die Gemeinden und Landkreise werden offenbar nicht ernst genommen vom Land Baden-Württemberg. So kann das nicht weitergehen.“

Von einer Hinhaltetaktik war die Rede, auch von Verschieben auf den Sankt Nimmerleinstag. Hermaringens Bürgermeister Jürgen Mailänder sagte nur halb scherzhaft, er bezweifle, dass er den Baubeginn vor seinem Ruhestand noch erleben werde. „Es fehlen einem die Worte.“ Die unsicheren Bodenverhältnisse seien doch bereits seit langem bekannt. Für ihn ist dieser politische Vorgang ein weiterer Grund dafür, „warum die Leute nicht mehr zur Wahl gehen.“

Schon ein Thema seit . . . ?

Bei der Frage, seit wann der Lückenschluss der Bundesstraße 492 ein Thema ist im bayrisch-württembergischen Kommunalstammtisch, da kamen die Bürgermeister doch kurz ins Nachdenken. Zweimal jährlich treffen sich die Rathauschefs der Anliegergemeinden entlang der Landesgrenze, und seit Jahren ist die aus dem Landkreis Heidenheim in den Landkreis Dillingen führende Bundesstraße jedes Mal ein Gesprächspunkt.

Man einigte sich, dass dies wohl bis in die Zeit des Baus und Einweihung der Umgehung Brenz zurückreicht, also in die Jahre 2009 bis 2012.