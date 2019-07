Im Ulmer Museum führt Kurt Wehrberger durch die Ausstellung „Tod im Tal des Löwenmenschen“.

Am Donnerstag, 4. Juli, bietet Kurt Wehrberger auf Wunsch des Lonetal Vereins um 18.30 Uhr eine Führung durch die Ausstellung „Tod im Tal des Löwenmenschen“ im Ulmer Museum an. Das Lonetal ist für seine Höhlen bekannt, in denen die ältesten figürlichen Kunstwerke wie der "Löwenmensch" entdeckt wurden, der im Museum Ulm zu sehen ist. 2019 widmet das Ulmer Museum vom 10. Mai bis 24. November bisher weniger beachteten Funden aus dem UNESCO Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb" eine Sonderausstellung im „Studio Archäologie“. Menschliche Skelettreste von der Zeit des Neandertalers bis in das Mittelalter belegen, dass die Höhlen über Jahrzehntausende wiederholt als Bestattungsplatz, als Kultstätte oder Opferplatz genutzt wurden. Die Ausstellung erzählt spannende Geschichten rund um Entdeckung und Bergung, berichtet von Irrungen der Wissenschaft und zeigt die neuesten Erkenntnisse aus Untersuchungen an den Knochen zur Altersbestimmung, zur Anthropologie oder zur Archäogenetik auf.