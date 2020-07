Alles hat gepasst, am Sonntag bei der „Kulturwiederbelebung“ in Erpfenhausen: die Location, das Wetter, das Programm. Benny und Sonja Jäger vom Kulturhof haben sich das Konzept des Wanderzirkus’ abgeschaut. Und so konnte ein kulturhungriges, dankbares, begeistertes Publikum am Sonntag endlich...