Wir lesen Lies mir vor!

Kreis Heidenheim / hz

Beim bundesweiten Vorlsestag durften auch viele viele Schüler im Kreis Heidenheim spannenden Geschichten lauschen.

Marte liebt das Meer und weiß viele spannende Geschichten darüber zu erzählen. Gelingt es Zoo-Leopard Rigo die peruanische Bergsumpfmaus Rosa zu beruhigen? Immerhin hat sie Angst vor bösen Tieren . . . Und welche Tiere tummeln sich eigentlich in einem ganz normalen Garten?

Am Freitag war in ganz Deutschland Vorlesetag. Und auch im Landkreis Heidenheim durften viele Kinder so einigen unterhaltsamen Geschichten lauschen: Ihre Klassen hatten Besuch von den Vorlesern der Heidenheimer Zeitung und der AOK. In anderen Orten nahm sich beispielsweise der Pfarrer Zeit, den Kindern aus einem spannenden Buch vorzulesen.

Und das ist auch gut so. Vorlesen ist nämlich sehr wichtig für die Entwicklung von Kindern. Das haben Studien bewiesen. Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, haben im Durchschnitt bessere Noten in der Schule. Außerdem haben sie später mehr Spaß am Lesen und sie kennen viel mehr Wörter als andere Kinder.

Mindestens genau so wichtig ist aber: Vorlesen bzw. jemandem zu lauschen, der vorliest, ist einfach toll. Und es macht Spaß. Davon konnten sich die Kinder am gestrigen Vorlesetag selbst überzeugen.