Der britische Musicalstar Henrik Wager macht in Ulm Station.

Ulm. Henrik Wager, der charmante Sänger er „Flying Pickets“ und britische Musicalstar, ist Publikumsliebling in Ulm, seit er diverse Hauptrollen in Musicals am Theater in Ulm übernommen hat. Nun hat ihn Ariane Müller, preisgekrönte Musikkabarettistin aus Ulm, eingeladen, mit ihr im Stadthaus ein Unplugged-Konzert mit Lieblingssongs der beiden zu spielen. Los geht’s am Sonntag, 5. Mai, um 19 Uhr. Karten gibt es im Ticketshop des Pressehauses in heidenheim und in allen HZ-Geschäftsstellen.