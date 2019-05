Innerhalb weniger Monate wurde die Einrichtung der Johanniter in Hermaringen gebaut. Jetzt wurde Richtfest gefeiert und verkündet: Im Herbst sollen die ersten Bewohner einziehen.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem ersten Spatenstich wurde am Mittwoch Richtfest des neuen Johanniter-Seniorenzentrums in Hermaringen gefeiert. Damit konnte tatsächlich der eng gesteckte Zeitplan eingehalten werden.

Auf den ersten Blick sieht zumindest das nahe der Brenz stehende Haus fast einzugsfertig aus. Die Fenster sind eingesetzt, Dach und Fassade sind fertig. Der Richtfestspruch von Zimmermeister Robert Schmid erfolgte deshalb nicht traditionell auf dem Dach, aber zumindest in luftiger Höhe – auf einem Baucontainer.

Einzug im Herbst

Doch auch wenn der Bau flott vorangeht: Ein wenig dauert es doch noch, bis die ersten Bewohner einziehen können. Voraussichtlich im Herbst sollen die ersten Senioren im vollstationären Pflegebereich aufgenommen werden, bestätigte die Regionalleiterin Süd der Johanniter-Seniorenhäuser, Ruth Moser-Weikert, den Gästen. Auch das Restaurant, in dessen Rohbau zum Richtfest die erste Bewirtung stattfand, soll bis dahin fertig sein, um Bewohner und Gäste zu versorgen. Die weiteren Bereiche wie Kurzeitpflege und ambulante Pflege sowie die betreuten Wohnungen und der Außenbereich sollen dann bis zum kommenden Frühjahr folgen. Moser-Weikert bezeichnete das Seniorenzentrum im Hermaringen als Leuchtturmprojekt, da hier alle Angebote, die Pflege heute brauche, zusammenkämen.

Quasi aus der Loge heraus habe er mit großer Freude vom gegenüberliegenden Rathaus tagtäglich die Baufortschritte verfolgen können, berichtete Bürgermeister Jürgen Mailänder. Es sei unglaublich zu sehen, was hier entstanden ist, wenn man sich daran zurückerinnere, wie das Gelände hier noch vor einigen Jahren ausgesehen habe.

Seniorenheim als Herzenswunsch

Tatsächlich hat die Bebauung des ehemaligen Mühlengeländes eine lange Vorgeschichte. Viele Jahre hatte man sich im Gemeinderat mit möglichen Plänen befasst. Mitten im Ort und direkt an der Brenz gelegen, wollte man eine möglichst optimale Nutzung und eine optisch attraktive Lösung haben. Zunächst als Wohngebiet angedacht, entschied man sich das „Sahnestück“ im Ortskern möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Ein Seniorenheim an dieser Stelle war ein Herzenswunsch, doch die Suche nach einem Investor alles andere als einfach. Die Entscheidung der Johanniter, in Hermaringen zu investieren, wurde deshalb mit großer Freude aufgenommen.

Viele neue Arbeitsplätze

Mit dem neuen Seniorenzentrum sei man nun am Ziel des großen Wunsches, den alten Menschen in ihrem gewohnten Umfeld ein altersgerechtes Zuhause bieten zu können, betonte Mailänder beim Richtfest. Zusätzlich bekommt Hermaringen durch die neue Einrichtung auch Arbeitsplätze vor Ort. Etwa 60 bis 65 Personen werden für Pflege und Betreuung der Senioren gebraucht, dazu zehn bis 15 Mitarbeiter im hauswirtschaftlichen Bereich und weitere fünf bis zehn in der Verwaltung.

Mühlenareal: Wohnungen, Apotheke und Arztpraxis geplant In Hermaringen hofft man durch den Bau zweier Gesundheitshäuser endlich wieder auf medizinische Versorgung im Ort.