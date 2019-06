Leserbrief zum Artikel „Afrika lässt die Welt wachsen“ vom 19.6.2019

Nach dem gemeingefährlichen Stuss von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (HZ, 14.6.: „… auch in Zukunft nachhaltiges Wachstum nötig …“) die nächsten Mainstream-Zumutungen im Artikel „Afrika lässt die Welt wachsen“ (HZ, 19.6.), diesmal zum Thema Bevölkerungswachstum: „Die Welt wird 2100 etwa elf Milliarden Menschen beherbergen.“

Wo jetzt schon ein irrsinniger Ressourcenverbrauch die Lebenschancen späterer Generationen besorgniserregend schmälert, eine Naturkatastrophe die andere jagt, ganze Regionen durch Überschwemmungen oder Dürren entvölkert sind, Vergiftung aller drei Biosphären ein Riesenproblem darstellt, das Müllaufkommen kaum noch beherrschbar ist. Zu elf Milliarden Menschen darf es gar nicht kommen, sonst gehen unsere Nachkommen in Katastrophen und Chaos unter. Das Problem nur von der Möglichkeit der Ernährung von zehn Milliarden Menschen her zu sehen, wie BM Müller, ist völlig daneben.

„Mehr Bildung und Frauenrechte werden das Problem lösen.“

Kommentar: Bildung teilweise ja, wenn man früh genug mit der Förderung begonnen hätte.

Aber die Afrikaner wenig gebildet und damit wenig industriell produktiv zu halten, war bequemer und lukrativer (Absatz europäischer Industrieerzeugnisse).

Wenn man meint, mit mehr Bildung ließe sich größere Umweltschonung erzielen, so ist dies nur bedingt richtig. Denn dafür steigen die Einkommen und damit die Zahl der Konsumgüter (PKW und Elektrogeräte pro Familie) sowie der Reisen (alles verbunden mit stärkerem Schadstoffausstoß).

Man hätte spätestens Anfang der 1980er Jahre mit Werbekampagnen für eine Einschränkung der Geburtenzahlen beginnen müssen, damit sie ab ca. 1985 hätte greifen können. Probleme bei der Durchführung (1. Alterssicherung in Afrika häufig durch eine größere Anzahl von Kindern; 2. Meist nur männliche Kinder als Stammhalter akzeptiert; 3. Die meisten Kirchen lehnen Empfängnisverhütung ab) wurden vorschnell als unüberwindbar betrachtet.

Dabei wären sie mit gutem Willen durchaus lösbar gewesen: Eine andere Art der Altersversorgung in Afrika z. B. ließe sich zweifelsohne organisieren, hätte man aber frühzeitig beginnen müssen. Die Spezialität der Mainstream-Demokratie, Probleme sich bedrohlich anhäufen und verschlimmern zu lassen, dokumentiert sich auch hier.

Nicht einmal dann, als absehbar war, dass bald schlimmste Naturkatastrohen in schneller Folge einsichtsfördernd wirken würden (die Akzeptanz von effektiven Lösungsmaßnahmen fördern würden), machte man sich an die Lösung der Probleme. Das Wasch-mich-aber-mach-mich-nicht-nass eines Teils der Bürger war gerne gesehen, denn seine Tolerierung versprach Vermeidung von Wählerstimmenverlusten.

Mit dem dicken Ende hinterher. Einzig sinnvoller Rat: Geburtenkontrolle (in den hochentwickelten Ländern freiwillig: Die durch öffentliche Appelle erzielte Verringerung von durchschnittlich 1,4 Kindern pro Ehepaar auf durchschnittlich 1,0 Kind für eine angemessene Übergangszeit würde nicht schmerzen und wäre leicht zu bewerkstelligen, für die Akzeptanz einer größeren Einschränkung in Afrika in ihrer Vorbildwirkung aber sehr hilfreich: „Die Industrieländer tragen ihren Teil bei und gehen mit gutem Beispiel voran.“). Blankes Entsetzen dagegen 2050, wenn man merkt, dass die bloße Förderung von Bildung und Frauenrechten nicht genug geholfen hat!

Hans Vogl, Gerstetten