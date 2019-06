Neue Wortfelder sollen in der Bibrishalle für eine bessere Orientierung sorgen.

Gelbbauchunke und Sport? Diese Verbindung ging für die Mehrheit der Stadträte nicht auf. Im April stoppten sie deswegen einen Teil des Orientierungs- und Leitsystems der neuen Bibrishalle.

Neben den grundlegenden Wegweisungen in dem 18 Millionen Euro teuren Gebäude hatte das beauftragte Büro für visuelle Kommunikation Wortfelder für die zentralen Funktionseinheiten der Mehrzweckhalle vorgeschlagen. Die auf den Mauern aufgedruckten Leitbegriffe Sport, Fitness, Kultur und Zuschauer sollten von einer Wortwolke umrahmt werden. Hansjörg Brucklacher, der Leiter des Büros, versprach sich davon im Besonderen einen graphischen Effekt.

Im vorbereitenden Arbeitskreis, in dem Vertreter der Vereine, der Stadtverwaltung und des Architekten versammelt waren, hatte man sich auf Begriffe aus einer Broschüre verständigt, welche Flora und Fauna im Naturschutzgebiet Eselsburger Tal beschreibt. So sollten denn etwa Bezeichnungen wie Blesshuhn, Ringelnatter und Erdkröte das Wort „Sport“ auf der Mauer umrahmen.

Nacharbeiten hieß der vor zwei Monaten erteilte Auftrag des Gemeinderats und Hansjörg Brucklacher ist dem nachgekommen. Statt weit auszuholen, blieb man dieses Mal rhetorisch seinen Leisten treu. Den Leitbegriff Sport umrahmen im wesentlichen die Aufzählung von Sportarten, zum Begriff Fitness fügen sich Worte wie Pilates, Yoga oder Ringen, den Begriff Kultur verdeutlichen Worte wie Theater, Tanz, Musik oder Feste feiern und zum Leitbegriff Zuschauer fügen sich Spannung, Sieger, Jubel oder Mitfeiern.

Vor einigen Tagen hat Brucklacher die Überarbeitung der Stadtverwaltung übermittelt. „Ich glaube, dass wir eine gute Lösung gefunden haben“, meint Brucklacher. Beraten und entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Juli-Sitzung.

Etwas traurig ist der Reutlinger dennoch, dass das dem Naturschutzgebiet Eselsburger Tal entnommene Vokabular nicht zum Tragen kommt, zumal ja im Arbeitskreis die Zustimmung dazu ansehnlich gewesen sei. Dieses Gefühl teilt auch Dieter Frank, der Fachbereichsleiter Bau im Rathaus, der im April für die Naturbegriffe geworben und vor einem schnellen Urteil gewarnt hatte. So eine „poetische Umsetzung“ müsse sich erst im Kopf setzen.

Wenn zum 1. Juli Sport und Vereine in die neue Bibrishalle einziehen werden, wird die Wegweisung bis auf die Wortfelder komplett sein. Mit den Piktogrammen, Schriften und deren Proportionen war der Gemeinderat komplett einverstanden gewesen. Nachgeschärft worden sind von Brucklacher auch zwei Leitbegriffe. Aus Mensa und Kultur wurden Fitness und Zuschauer. Sport und Kultur sind geblieben.

Beim Leitsystem in der neuen Bibrishalle in Herbrechtingen stießen sich die Stadträte an Wortfeldern aus der Flora und Fauna des Eselsburger Tals, welche die Leitbegriffe an den Wänden umrahmen sollen.

Zum Büro Brucklacher

Was verbindet die Sparkasse Kempten, die Stadthalle Reutlingen, das Outlet-City in Metzingen, die Metro in Bilbao und die neue Bibrishalle in Herbrechtingen? Damit sich die Menschen in ihnen zurecht finden, hat jeweils das Büro Brucklacher für visuelle Kommunikation in Reutlingen das Informationssystem erstellt. Hansjörg Brucklacher kann nicht nur mit bemerkenswerten Referenzen aufwarten, er ist auch Mitarbeiter weltweit renommierter Architekten und Designer.

Dazu gehört etwa das Büro des verstorbenen Graphikers „Otl“ Aicher in Rotis. Der gebürtige Ulmer war eine der prägenden Graphiker des 20. Jahrhunderts. Bei der Metro in Bilbao und weiteren Projekten war Brucklacher für den britischen Architekten Sir Norman Foster tätig, der in Deutschland vor allem bekannt ist für den Umbau des Reichstagsgebäudes in Berlin.

Neben Leitsystemen befasst sich das Reutlinger Büro Brucklacher mit Corporate Design, Editorial Desgin und Web Design. gt