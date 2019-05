Im Fall des vermissten Mannes aus dem Raum Sontheim haben Polizei und Staatsanwaltschaft neue Ergebnisse bekannt gegeben.

+++ Aktualisierung +++ Am Mittwochnachmittag gaben die Staatsanwaltschaft Ellwangen und das Polizeipräsidium Ulm bekannt, dass im Falle der vermissten Person aus dem Raum Sontheim/Brenz bereits am Dienstag mutmaßlich sterbliche Überreste gefunden wurden. Wo diese gefunden wurden, ist nicht bekannt.

Die Sonderkommission der Polizei, unterstützt von vielen weiteren Polizisten, suchte an mehreren Stellen in der Region nach den sterblichen Überresten, aber auch nach sonstigen Beweismitteln.

Die Ermittlungen würden insgesamt mit Hochdruck geführt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Details dazu könnten derzeit aus ermittlungstechnischen Gründen jedoch nicht mitgeteilt werden.

Am Dienstag: DPA berichtet über neue Details

Die Deutsche Presseagentur (DPA) berichtete bereits am Dienstag über vermeintliche, neue Details. So sollen laut DPA die beiden mutmaßlichen Mörder die Leiche ihres Opfers aus dem Raum Sontheim/Brenz zunächst tiefgefroren haben, um sie dann zu zerstückeln und zu entsorgen.

Täter bereits verhaftet

Die mutmaßlichen Täter, ein 54-Jähriger und dessen 32-jähriger Sohn, wurden bereits am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Laut Polizeiinformationen haben die beiden gestanden, den Mann bereits am 11. Mai getötet zu haben. Dieser war Mitte Mai von seinem Chef als vermisst gemeldet worden, nachdem er nicht zu einem vereinbarten Termin erschienen und darüber hinaus nicht erreichbar gewesen war.

Die Polizei hatte noch am Montag an verschiedenen Orten Durchsuchungen vorgenommen, hauptsächlich im Kreis Heidenheim. Auch die Durchsuchung auf dem Gelände einer Sontheimer und einer Reichenbacher Entsorgungsfirma sollen damit zusammenhängen. Laut DPA waren die Beamten in Reichenbach besonders an einem Fahrzeug interessiert, das tagsüber Abfall an den Rastplätzen entlang der A7 eingesammelt hatte.