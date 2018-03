Herbrechtingen Wohngebiet Lehmgrube bekommt Zufahrt aus Süden

Woher stammt der Name Lehmgrube

Die Lehmgrube ist ein Flurstück im Süden von Herbrechtingen. Es liegt zwischen der bergan Richtung Eselsburg führenden Ulmer Steige und der Alt-Ulmer-Straße. Der Name des Geländes kommt vermutlich daher, dass von dort aus einst die alte Gemeindeziegelei gegenüber dem heutigen Heimatmuseum und eine weitere Ziegelei, die in den 1860er-Jahren zwischen der Ulmer und der Hermaringer Steige stand, mit frischem Lehm versorgt wurden. Diese Ziegelei wurde aber schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder stillgelegt. In Heidenheim gibt es noch eine weitere Lehmgrube. Sie besteht aus drei Flurstücken und befindet sich rechter Hand der Bundesstraße 19 Richtung Mergelstetten.