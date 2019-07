Bei einem Vor-Ort-Termin und in der anschließenden Sitzung informierten sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und Verkehrsangelegenheiten über das weitere Vorgehen in dem Neubaugebiet.

Ursprünglich sollte es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauwesen und Verkehr (UBV) lediglich um eine geplante Umleitung gehen. Diese muss beim Neubaugebiet Lehmgrube in naher Zukunft eingerichtet werden, wenn die Lange Straße repariert und die Einmündung in die Uhlandstraße umgebaut wird. Doch je genauer sich die Stadträte gemeinsam mit Bürgermeister Daniel Vogt und Ingenieur Norbert Dommel vor Ort umsahen, desto mehr Fragen kamen auf.

Grundsätzlich wird es ab dem 19. August drei bauliche Maßnahmen im Bereich der Langen Straße geben. In einem ersten Schritt wird die Einmündung in die Uhlandstraße etwas umgestaltet. Auf Wunsch der UBV-Mitglieder wird dort die Verkehrsinsel, die momentan dazu dient, den Verkehr zu teilen, zur Querungshilfe für Fußgänger umgestaltet. Zusätzlich wird die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut. „Außerdem wird der Gehweg aus der angrenzenden Schillerstraße nach vorne hin zur Langen Straße verlängert. Jenseits der Querungshilfe wird es natürlich auch einen Gehweg geben, damit man nicht ins Grüne läuft“, erklärte Ingenieur Dommel.

Praktisch denken

Was die Stadträte bei ihrer Begehung zusätzlich anregten, war eine zweite Querungshilfe. „Wir müssen praktisch denken“, so Manfred Strauß (CDU). „Die Kinder werden das neue Wohngebiet auf dem kürzesten Weg verlassen und dann direkt gegenüber der Bushaltestelle über die Straße gehen.“ Diese These fand allgemeine Zustimmung und so wurde beschlossen, auf der Langen Straße, direkt gegenüber der Bushaltestelle einen zweiten Überweg zu installieren. „Finanziell ist das kein Problem, weil wir momentan ohnehin unter dem Kostenrahmen liegen“, sagte Dommel.

In einem zweiten Schritt soll dann das neue Baugebiet Lehmgrube an die Lange Straße angebunden werden. Das geschieht mit Hilfe einer Ein- und Ausfahrt im nordwestlichen Bereich. Um als Fußgänger vom Neubaugebiet in die Lange Straße und damit letztlich auch zur Bushaltestelle zu gelangen, wird der Graben am Straßenrand aufgefüllt und zum Gehweg gemacht. „Weil der Graben aber relativ tief ist, brauchen wir Stützwände als Schalung, dann passt alles“, erläuterte Dommel. Damit zeigten sich die UBV-Mitglieder einverstanden. Ihr erklärter Wunsch war es zudem, den neuen Fußweg lückenlos an den bisherigen anzubinden, der momentan vor der Tankstelle endet.

Dritter und letzter Schritt ist schließlich die Sanierung der Langen Straße von der Einmündung Uhlandstraße die Ulmer Steige hinauf bis zur Abzweigung der ehemaligen L 1079 nach Giengen. „Das sind etwa 1 550 Meter“, so Dommel. „Aber wir müssen schauen, wie schwer die Straße beschädigt ist und da aufhören, wo das Budget endet.“

Geplant ist, die Asphaltdecke abzufräsen und eine neue aufzubringen, um die Straße zu konservieren. Um den Stadträten die Schäden zu veranschaulichen, hatte Dommel Fotos dabei. Er machte auch darauf aufmerksam, dass die beauftragte Baufirma ohnehin vor Ort sei, und Vogt ergänzte, dass die Sanierung im Haushalt des laufenden Jahres abgedeckt sei. Strauß hakte nach, ob Zuschüsse vom Land zu erwarten seien. Doch die Antwort lautete Nein, da es sich entgegen der immer noch geläufigen Auszeichnung als L 1079 schon seit längerer Zeit nurmehr um eine reine Stadt- und keine Landesstraße mehr handle.

Straßensperrung steht bevor

Jedenfalls muss in der Zeit vom 19. August bis voraussichtlich Ende Oktober der Durchgangsverkehr umgeleitet werden. „Busse und Deponiefahrzeuge dürfen durch, aber alle anderen müssen von Eselsburg kommend nach rechts Richtung Giengen abbiegen, im Kreisverkehr auf die B 19 und schließlich über die Giengener Straße in die Stadtmitte“, so Dommel.