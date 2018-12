Niederstotzingen Landkreis gibt dreimal 100 000 Euro für den Archäopark

Niederstotzingen / Günter Trittner

Der Landkreis gewährt Niederstotzingen einen Zuschuss. Verwaltung und Kreisräte hoffen, dass das Land nachzieht. Der Beschluss kam nicht ohne Krach zustande.

Ungewohnt raue Töne waren bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Kreistags zu hören. SPD-Kreisrat Clemens Stahl apostrophierte Ausführungen spitz als „Blabla“ und der sich angesprochen fühlende Landrat Thomas Reinhardt konterte mit einem barschen „Verdammt nochmal“. Bei aller Bissigkeit im durchgängig männlich besetzten Gremium und einigen weiteren Bezichtigungen des Blabla, war man sich am Ende der Debatte überraschend zwar, aber doch von Herzen einig.

Zuschuss verbunden mit Forderung

Und diese Einigkeit wird vor allem der Stadt Niederstotzingen helfen. Denn der Landkreis, so der einstimmige Beschluss des Gremiums, wird ab 2019 über einen Zeitraum von drei Jahren je 100 000 Euro zum Betrieb des Archäoparks beisteuern. Dessen Defizit trägt zur Zeit Niederstotzingen allein.

Verbunden ist der Zuschuss mit einer Aufforderung an das Land, sich finanziell in vergleichbarer Größenordnung für das Unesco-Welterbe zu engagieren. Zudem soll im Lauf der drei Jahre ein Konzept erstellt werden, wie der Park finanziell, personell und strukturell so geführt werden kann, dass er auf Dauer wirtschaftlich vertretbar ist. Sehr deutlich hörbar war im Gremium der Wunsch, dass das Land selbst Träger des Parks werden soll.

Dass Niederstotzingen allein mit dem Park überfordert ist, dass dieser mit der Unesco-Anerkennung nochmals an Gewicht zugelegt hat, das von den schmalen Schultern einer Gemeinde mit 5000 Einwohner nicht mehr zu tragen ist, wurde von allen Fraktionen so gesehen. Und gleich ausgeprägt war auch der Wunsch zu helfen. Was das Gremium auseinander gebracht hat, war die vom SPD-Fraktionssprecher Clemens Stahl an die Hilfezusage geknüpfte Forderung, ein Betriebskonzept für den Park zu erstellen, damit dieser nicht zu einem „Dauerzuschussbetrieb“ werde. „Das müssen wir in ordentliche Bahnen bringen.“

Stahl fordert Sperrvermerk

Zudem gab der frühere Giengener Oberbürgermeister zu bedenken, dass der Landkreis mit dem Geld für den Archäopark von seiner Linie abweiche, nur Investitionshilfen zu geben. Das, so Stahl, könnte zu einem Präzedenzfall werden. Stahl verlangte weiterhin einen Sperrvermerk für die Arächoparkhilfe bis das Land als Zuschussgeber mit an Bord ist.

Politisch Farbe gewann der Disput wohl auch deshalb, weil die CDU den Zuschussantrag aufs Parkett gebracht hatte und CDU-Sprecher Bernhard Ilg durchklingen ließ, dass er sich von den Landtagsabgeordneten in Stuttgart (grün und rot) mehr Einsatz erhofft hätte. „Ich erwarte von ihnen, dass sie nicht nur reden, sondern Mehrheiten schaffen.“ Entschieden wandte sich Ilg gegen ein Junktim bei der Hilfegewährung. „Das ist nicht zu halten mit dem Land.“ Zudem habe ja der Landkreis den Anstoß zum Bau des Archäoparks gegeben.

Landrat Reinhardt, der in der Argumentation seinem Vorredner und Parteifreund Ilg folgend das sonst eher selten bei ihm zu hörende „Wir“ in den Mund nahm, störte an den Einlassungen von Stahl am meisten, dass der Eindruck vermittelt werde, die Verwaltung tue zu wenig.

Stadt prüfte Trägerschaft durch Verein

So sei die Frage, ob der Park auch von einem Verein getragen werden könnte, bereits von Niederstotzinger Seite geprüft und bewertet worden. Auch habe die Landkreisverwaltung x-fach Gespräche mit den Fachministerien in Stuttgart geführt, wobei es um die Frage der Trägerschaft gehe. Geradezu traurig stimmte die Rolle des Landes in Sachen Archäopark Sontheims Bürgermeister Matthias Kraut. „Das Welterbe hat doch eine Bedeutung für ganz Baden-Württemberg.“

Dass am Ende just Michael Sautter als dienstältester Grüner im Kreistag die oben angeführte Friedensformel für den Zuschussbeschluss formulierte, verleitete CDU-Kreisrat Ilg zum Prädikat „epochemachend“. Ob angesichts des bekannten Dauerzwistes zwischen den beiden ein Gran Ironie in diesem Wort liegen könnte, wollte niemand mehr wissen.