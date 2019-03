Die größte Summe ist bei Großkuchen eingeplant. Auch zwei Ortsdurchfahrten sollen 2019 ausgebaut werden.

Die Liste an sanierungsbedürftigen Straßen im Kreis Heidenheim ist lang. 2019 sollen nun immerhin vier dieser Straßen saniert werden. Dazu hat sich der Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt des Kreistags jetzt einstimmig entschlossen. Die Verwaltung wurde also beauftragt, die Arbeiten auszuschreiben. Insgesamt sollen 3,3 Millionen Euro investiert werden.

Davon soll knapp die Hälfte für Reparaturarbeiten an der Kreisstraße 3033 verwendet werden. Gemeint ist der Abschnitt zwischen Großkuchen und der B 466. 1,6 Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten. Überdurchschnittlich viel, wie es in der Sitzung hieß, da eine reine Erneuerung des Belags nicht ausreiche. Nach Bohrkernuntersuchungen, so die Begründung, müsse auch teerhaltiges Material entsorgt werden.

Schäden durch Lkw-Verkehr

Ähnlich liegt der Fall bei der Sanierung der Kreisstraße 3009 zwischen Großkuchen und Rotensohl. Für diesen Abschnitt sind 1,3 Millionen Euro veranschlagt. Wie Hans Bendele, am Landratsamt Fachbereichsleiter ÖPNV und Straßenbau, begründete, ist die Straße durch den Schwerlastverkehr aus den Steinbrüchen im Waibertal hoch belastet, die Asphalt- und Tragschicht dünn und durch tiefe Spurrinnen gekennzeichnet. Da diese Schäden durch den Lkw-Verkehr schnell größer werden können, bestehe dringender Handlungsbedarf. Auch hier treibt die Entsorgung teerhaltigen Materials die Kosten in die Höhe.

Für 250 000 Euro saniert werden soll außerdem der Belag der Ortsdurchfahrt Demmingen, der an vielen Stellen Schäden aufweist. Hier sollen die Arbeiten gemeinsam mit von der Gemeinde Dischingen geplanten Leitungsarbeiten über die Bühne gehen – auch die Straßenentwässerung gilt als unzureichend. Diese Arbeiten waren bereits im Haushaltsplan von 2018 enthalten gewesen, mussten dann aber verschoben werden, weil die von der Gemeinde erwarteten Zuschüsse nicht bewilligt worden waren.

Weitere 150 000 Euro hat der Kreistagsausschuss für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Zang bewilligt. Nötig gemacht werden die Arbeiten durch viele Unebenheiten und starke Risse und Verrückungen im Verlag. Auch in diesem Fall will die Gemeinde Königsbronn in diesem Zuge an den Leitungen arbeiten.