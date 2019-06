Im Stadtgarten Aalen entsteht über zwei Wochen eine Ausstellung.

Der Stadtgarten Aalen wird von Dienstag, 2., bis Sonntag, 14. Juli, ein Zentrum künstlerischer Aktivitäten sein. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Ost-West" wird das Kunstprojekt "50 weiße Rosen für Frieden und Zukunft" vom dem Künstler Atif Gülücü installiert. Atif Gülücü wurde 1953 in der Aalener Partnerstadt Antalya geboren und lebt seit 1980 in Deutschland. Bei diesem Projekt geht es um eine Gruppenarbeit mit Schülern der Schillerschule Aalen unter der Anleitung des Künstlers. Thema ist die Flucht nach Deutschland. Die Vernissage wird im Stadtgarten am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr eröffnet. Die Kunstinstallation ist bis Dienstag, 10. September, zu sehen.