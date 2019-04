„Friedensobjekte aus Granatenschrott“: Unter diesem Titel stellt Matti Orloff vom 3. Mai bis 12. Mai im Keramikatelier von Heide Nonnenmacher, Kirchbergstraße 5 in Nattheim, aus.

„Friedensobjekte aus Granatenschrott“: Unter diesem Titel stellt Matti Orloff vom 3. Mai bis 12. Mai im Keramikatelier von Heide Nonnenmacher, Kirchbergstraße 5 in Nattheim, aus. Zu sehen sind seine Werke während der Öffnungszeiten montags bis freitags 17 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 18 Uhr. Am Samstag, 4. Mai, und am Samstag, 11. Mai, wird außerdem von 13 bis 17 Uhr das Schmiedehandwerk vorgeführt. An den Sonntagen 5. und 12. Mai hält der Schmied Enrico einen Vortrag über Metallgestaltung.

Matti Orloff wurde 1945 in Petach-Tikvah geboren und stammt aus einer Gründerfamilie Israels. Er wohnt direkt am Gazastreifen und wird deshalb fast täglich mit der Gewalt des Krieges und des Terrors konfrontiert. Dies regte ihn dazu an, aus Granatenresten Friedensskulpturen zu schweißen, beispielsweise Musikinstrumente, menschliche Individuen, Tiere und religiöse Symbole.

Nach Nattheim kam Orloff bereits 1977 als Leiter einer Gruppe innerhalb des Deutsch-Israelischen Jugendaustausches, seither ist Nattheim seine zweite Heimat. Der Künstler wird während der Zeit der Ausstellung anwesend sein.