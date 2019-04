Die Junge Ulmer Bühne feiert in der Friedrichsau ihr Eröffnungsfest.

Am 1. Mai veranstaltet die Junge Ulmer Bühne und Mendes historischer Jahrmarkt die Spatzenwiese in der Ulmer Friedrichsau. Das Eröffnungsfest für die JUB beginnt um 11 Uhr. Hinter dem SSV Bad können Kinder einen kulturellen Tag mit ihren Familien verbringen. Im Theaterzelt werden von 14 bis 18 Uhr Ausschnitte aus „Der Grüffelo“ und „Hans im Glück“, die auf der Spatzenwiese gespielt werden, gezeigt. Außerdem gibt es ein Pferdekarussell, eine Schiffsschaukel und Schwanenflieger und einen Einblick in die Lebenswelten der Jahrmarktskünstler vergangener Zeiten.