Steinheim Kritik an der Unterbringung in der Oberen Ziegelhütte

Kritik an der Unterbringung in der Oberen Ziegelhütte

Steinheim / Carolin Wöhrle

In Steinheim wohnen derzeit 33 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung außerhalb des Ortes. Integration wird so erschwert. Ein Umzug aber ist für die meisten nicht möglich.

Robert Schimbera ist als sogenannter Integrationsmanager für gleich mehrere Kommunen im Landkreis zuständig. Angestellt bei der Stadt Heidenheim kümmert er sich um die Belange der Flüchtlinge in Heidenheim, Königsbronn, Steinheim, Nattheim und Gerstetten – insgesamt 959 Personen.

Integrationsmanager wollen die Flüchtlinge, die sich zum großen Teil bereits in der Anschlussunterbringung befinden, im Alltag begleiten und beraten bzw. sie an die Angebote heranführen, die es in den Kommunen vor Ort bereits gibt. Allein seit November 2017 wurden bereits 320 Beratungsgespräche geführt – allein mit Flüchtlingen aus Steinheim.

Dort befinden sich derzeit 48 Personen in einer Gemeinschaftsunterkunft auf dem Ziegelhof und insgesamt 72 Personen in der Anschlussunterbringung. 15 davon wohnen in den zwei Gebäuden an der Hauptstraße, 24 in Privatwohnungen und 33 ebenfalls auf dem Ziegelhof, weit weg vom Ortskern. Und genau das scheint ein Problem zu sein: „Bei den Beratungen gibt es mehrere Themenschwerpunkte. Der eine sind Geldleistungen, der andere aber das Thema Wohnen. Die Menschen wollen einfach vom Ziegelhof weg“, erklärte Robert Schimbera, als er sich in seiner Funktion als Integrationsmanager dem Steinheimer Gemeinderat vorstellte.

Problem Wohnsitzauflage

Verständlich für Gemeinderat Mathias Brodbeck: „Sie sind da oben für sich alleine und finden deshalb sehr schwer Anschluss. Eine Chance auf Integration haben sie nur, wenn sie mit den Bürgern in Kontakt kommen.“ Schimbera konnte dem nur zustimmen: „Sie sprechen mir aus der Seele.“ Das Problem: Der Wohnraum an sich ist knapp. Und dann gibt es da noch die sogenannte Wohnsitzauflage. Erfahrungsgemäß kommt es laut Schimbera sogar vor, dass Personen eine Privatwohnung finden und bekommen würden, die Auflage sie aber daran hindert, von der Oberen Ziegelhütte wegzuziehen. Derzeit betreut Schimbera zwei solche Fälle.

Was genau verbirgt sich hinter dieser Wohnsitzauflage? Eine komplexe Angelegenheit, die Maria Pelger versucht zu erklären. Sie ist Stabsbereichsleiterin für Migration und Ehrenamt am Landratsamt Heidenheim. „Grob gesagt gilt die Wohnsitzauflage für diejenigen im laufenden Verfahren“, sagt Pelger. „Sie haben die Auflage, in einer Unterkunft zu wohnen, die ihnen zugeteilt ist.“ Das heißt: Ist ein Flüchtling auf dem Ziegelhof untergebracht, kann er grundsätzlich nur von dort wegziehen, wenn sein Verfahren abgeschlossen und er anerkannt ist. Einzige Ausnahme: Die Person kann seinen Lebensunterhalt bereits aus eigenen Mitteln bestreiten bzw. eine komplette Familie kann sich aus eigenen Mitteln versorgen.

Auflage auch für Anerkannte

Ein Problem: Laut Schimbera arbeitet etwa ein Drittel der erwachsenen Flüchtlinge bereits. „Das heißt aber nicht, dass sie dann gleich nicht mehr auf Sozialleistungen angewiesen sind.“

Wurde der Asylantrag positiv beschieden bedeutet das zudem nicht, dass der Betroffene überhaupt keine Wohnsitzauflage mehr hat: Für die Dauer von weiteren drei Jahren kann er sich zwar selbst eine Wohnung suchen, diese muss sich aber in der Stadt oder Gemeinde befinden, in die er ursprünglich zugeteilt wurde. Diese Auflage wiederum ist laut Maria Pelger aber nicht in Stein gemeißelt: „Wenn jemand beispielsweise eine Ausbildung anfängt oder eine sozialversicherungspflichtige Arbeit hat, kann die Auflage gestrichen werden.“ Die Voraussetzungen hierfür werden von der Ausländerbehörde genauestens geprüft. „Insofern sehe ich die Wohnsitzauflage auch nicht als besondere Härte. Man kann daran immer auch etwas ändern.“

Flüchtlinge in Steinheim: Fast die Hälfte sind Kinder

Derzeit wohnen 72 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung in Steinheim, 39 männlich, 33 weiblich.

Davon stammen die meisten, nämlich 31 aus dem Irak. 24 stammen aus Syrien. Der Rest verteilt sich auf einzelne Länder wie beispielsweise Eritrea.

Von den 72 Personen sind nur zehn Einzelpersonen. Der Rest verteilt sich auf zwölf Familien mit insgesamt 32 Kindern.

42 Prozent der Flüchtlinge haben eine Aufenthaltsgestattung, was bedeutet, dass der Asylantrag zwar gestellt wurde, allerdings noch nicht entschieden ist.

Zehn Prozent sind geduldet. Das heißt, der Asylantrag wurde abgelehnt, eine Ausreise kann aber noch nicht erfolgen.

47 Prozent der Flüchtlinge in Steinheim haben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.