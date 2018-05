Kreis Heidenheim Kreisräte verlassen Raum wegen AfD-Nominierung

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Die Bestellung eines neuen AfD-Kreisrats sorgte im Gremium politisch und körperlich für allerhand Bewegung.

Kann ein „kollektiver Toilettengang“ anrüchig sein? Bernhard Ilg, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Kreistag, wählte dieses Wort, als sich zeigte, wie sich einige Kreisräte um eine Entscheidung drücken wollten, die für sie ein „Gschmäckle“ hat.

Das Gremium musste nach dem Ausscheiden von Kreisrat Roland Hager, der lange schon aus der AfD ausgetreten war, dessen AfD-Nachfolger Jürgen Kieninger in verschiedene Ausschussgremien nachnominieren. Einmal als ordentliches Mitglied in den Verwaltungsausschuss, zum anderen als stellvertretendes Mitglied in die Ausschüsse für Infrastruktur und Umwelt, für Bildung und Soziales und für Abfallwirtschaft.

Dies geht, will man ein langwieriges Wahlverfahren vermeiden, am besten auf dem Weg der Einigung. Das heißt, alle Mitglieder des Kreistags müssen zustimmen. Das wiederum heißt, alle sagen Ja zum AfD-Mann.

Nicht Ja, nicht Nein

In diese Zwickmühle gebracht hatte den Kreistag nach der Kommunalwahl im Jahr 2014 Kreisrat Werner Häcker. Dieser war aus seiner Fraktion der Freien Wähler ausgeschert und hatte mit dem AfDler Roland Hager eine Zählgemeinschaft gebildet. Nur so kam die AfD zu einem Stimmrecht in Ausschüssen. An dieser Zählgemeinschaft wollte Häcker nun auch mit Jürgen Kieninger festhalten.

Da noch weitere Nominierungen anderer Personen anstanden, stellte bei der Sitzung des Kreistags Grünen-Kreisrat Frank Schied nun den Geschäftsordnungsantrag, die zwei Kieninger betreffenden Punkte getrennt abzustimmen. Für Ilg ein „merkwürdiger Einwurf“, wenn doch für alle Bestellungen durchgehend ein positives Votum vorliegen müsse. „Außer Schied will dann nicht zustimmen.“

Landrat Thomas Reinhardt hatte indes Kenntnis oder zumindest eine Vermutung vom Plan hinter dem Antrag von Schied. „Vielleicht wollen einige den Saal verlassen“, mutmaßte der Landrat. Ilg wiederum empfahl, keine Extra-Touren wegen der AfD zu fahren. Die Amtszeit des Kreistags währe nur noch ein Jahr. „Da geht es doch nur ums Positionieren.“

Draußen vor der Tür

Schieds Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Bevor aber die Abstimmung en bloc ins Laufen kam, entschwanden eilends Martin Grath (Grüne) und Dieter Köhler (Die Linke) durch die Tür. Nach der dann einstimmigen Abstimmung kamen indes sogar fünf Kreisräte in den Raum zurück. Neben den genannten noch Birgit Koepsel (SPD), Rudi Neidlein (SDP) und Silvio Mundinger (ÖDP/PB). Diese waren wohl nach einer von der SPD beantragten Sitzungsunterbrechung gleich vor dem Versammlungsraum geblieben.