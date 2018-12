Kreis Heidenheim Kostentreiber beim Abfall

Kreis Heidenheim / Günter Trittner

Kreisrat Dieter Zeeb stellt auch die Frage nach der Zukunft des Kompostwerks.

Gut zwölf Millionen Euro gibt der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb laut Plan im kommenden Jahr aus, gut zwölf Millionen Euro erwartet er an Einnahmen. Der kleine resultierende Gewinn von 81 500 Euro reicht aus, damit in der Kalkulation die Müllgebühren in den nächsten beiden Jahren stabil bleiben können. Es gibt aber Indikatoren auf steigende Kosten.

Ein solcher Hinweis kommt aus Ulm. Derzeit ist die Umlage an den Zweckverband TAD, der die Müllverbrennung im Ulmer Donautal betreibt, auf dem niedrigsten Stand seit Inbetriebnahme der Anlage vor 20 Jahren. Der Abfallwirtschaftsbetrieb überweist nur noch 13 Prozent der ursprünglichen Summe von damals knapp sieben Millionen Euro. Ab 2019 aber gehen die Umlagesätze nach Masse und Einwohnerzahl wieder auf die Millionengrenze zu. Markus Kraus, der Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs, wusste dafür im Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistags den Grund zu nennen. In Ulm wird für 12,6 Millionen Euro das Speichervolumen des Müllbunkers von 5800 um 5200 Kubikmeter fast verdoppelt. Der Zugriff auf zwei Bunker bringt mehr Betriebssicherheit, macht Zwischenlager überflüssig, lässt Abfall nach Brennwert besser vermischen und sorgt für Spielraum, die Anlage dann voll zu fahren, wenn Wärme und Strom als Produkte der Verbrennung gefragt sind – so die Zusatzinformationen, die Kreisrat Dieter Zeeb (CDU) gab, der bei den TAD-Versammlungen mit am Tisch sitzt.

Nur ein Angebot

Teurer wird auch die Abfuhr von Bio- und Restmüll, von Sperrmüll und Altholz, von Grüngut und Christbäumen und der Transport von Rest- und Sperrmüll nach Ulm. Die Verwaltung hatte extra die Lose klein gehalten, um bei der Neuausschreibung mehr Wettbewerb im Vergabeverfahren zu schaffen. Am Ende der Frist lag dann trotz sechs Anfragen aber nur ein Angebot auf dem Tisch: das von der Firma Hörger. Diese wird nach einstimmigem Beschluss des Gremiums all diese Aufgaben ab 1. Januar 2020 für fünf Jahre erledigen und dafür rund 16 Millionen Euro erhalten. „Die Preise sind völlig marktkonform“, versicherte Betriebsleiter Markus Kraus auf Nachfrage von Landrat Thomas Reinhardt.

Aber sie sind auch um 18 Prozent höher als bei den noch laufenden Verträgen. Kraus führte dies auf die höheren Preise für Kraftstoff und auf die neuen Mautgebühren auf den Bundesstraßen zurück. Dass nicht mehr Angebote eingegangen sind, hängt laut Kraus an Personalnöten Es gebe kaum mehr Lkw-Fahrer.

Zugesagt wurde von Landrat Reinhardt im kommenden Jahr das Kompostwerk auf seine Wirtschaftlichkeit hin untersuchen zu lassen. Kreisrat Zeeb hatte dieses beantragt, da die Rottehalle und ihr Umfeld inzwischen abgeschrieben seien und womöglich größere Reparaturen ins Haus stehen. Zudem, gab Zeeb zu bedenken, müsse man ja Biomasse von auswärts aufnehmen, um eine volle Auslastung zu erreichen.

Dieter Zeeb war es auch, der am Ende des letzten Sitzung in diesem Jahr im Namen aller Kreisräte allen Akteuren des Abfallwirtschaftsbetriebs dankte. „Hier passt alles, es wird hier gute Arbeit geleistet.“ Landrat Reinhardt sah das nicht anders und zollte seinerseits dem Team ein Lob.