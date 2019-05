Jeden Samstag gibt es in der Basilika St. Peter ein Orgelkonzert.

Die Veranstaltungsreihe „Dillinger Orgelsommer“ bietet zwischen Samstag, 22. Juni und Samstag, 14. September, jeden Samstag in der generalsanierten Basilika St. Peter 13 Konzerte auf internationalem Niveau an. Bei den Veranstaltungen, die jeweils samstags um 11.15 Uhr beginnen, ist der Eintritt frei. Orgelkünstler aus Deutschland, Dänemark, Ungarn, Italien, Spanien, Belgien, Andorra und Russland sind in Dillingen zu hören. Beim Eröffnungskonzert „Ouvertüre!“ am 22. Juni spielt Bernhard Buttmann Werke von Johann Sebastian Bach und Max Reger.