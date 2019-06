Paul Lawall kommt mit seiner Band nach Herbrechtingen.

. Am Freitag, 5. Juli, ab 20 Uhr kommen „Paul Lawall and The Dukes of Rhythm“ ins Kloster Herbrechtingen. Paul Lawall und seine Mitstreiter haben bereits mit Tom Jones, Chris de Burgh, Stefan Raab, Dieter Falk, Larry Garner, Sharrie Williams und Toni Lynn Washington zusammengearbeitet. Der Förderverein Kultur im Kloster Herbrechtingen veranstaltet das Konzert. Bands werden mit den unterschiedlichsten Intentionen gegründet. Die bluesorientierten „Dukes of Rhythm“ formierte Paul Lawall mit dem Ziel, Musik zu machen, die für ihn Bedeutung hat.

So entstand 2016 das erste Album „9 songs to make you feel better“, über welches das Fachmagazin Bluesnews schreibt: „Extrem cool und auf höchstem musikalischem Niveau.“ Die Stücke sind musikalisch verwurzelt im Blues mit all seinen verwandten Stilistiken, inhaltlich inspiriert vom Leben hier und heute. Die Band nimmt den Alltag unter die Lupe und stellt fest, dass unsere Probleme meist gar nicht so riesig sind. Karten gibt es im Ticketshop der Heidenheimer Zeitung.