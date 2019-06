Siggi Schwarz spielt in der Arche in Dischingen unter freiem Himmel.

Das diesjährige „Rock-Open-Airle“ bei der Arche in Dischingen mit „Siggi und Freunden“ findet an Fronleichnam am Donnerstag, 20. Juni, ab 15 Uhr statt. Siggi Schwarz teilte die Bühnen bereits mit „Santana“, „ZZ Top“, „The Who“, „The Scorpions“, „Toto“, „Johnny Winter“, „Eric Burdon“, „Mike and The Mechanics“ und „Manfred Manns Earthband“. „Siggi Schwarz and Friends“ haben Rock-, Blues- und Woodstock-Klassiker in eigener Interpretation in ihrem Repertoire. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter und freiem Eintritt statt.