Asya Sorsnheva an der Violine und Peter Aidu an der Orgel spielen in der Abteikirche in Neresheim.

Am Sonntag, 21. Juli, um 16 Uhr findet das erste diesjährige Konzert der Reihe „Internationale Konzerte in der Abteikirche Neresheim“ statt. Unter dem Motto „Bach & Ligeti“ musizieren Asya Sorsnheva an der Violine und Peter Aidu an der Orgel. Die beiden aus Russland stammenden Künstler konzertieren weltweit. Asya Sorshneva kam schon als Kind auf dem „Gnessin“-Gymnasium für hochbegabte Kinder in Berührung mit Musik. Sie studierte Violine am Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau bei der renommierten Professorin Maya Gelzarova. Sie hatte das Privileg, mit einem breiten Spektrum hervorragender Musiker aufzutreten – unter ihnen Tatyana Grindenko, Gidon Kremer, David Grimal und Udo Jürgens.

Sie beherrscht den Spagat zwischen klassischer Kammermusik und großen Popspektakeln. Am Konzertsonntag wird Asya Sorshneva in Neresheim die Konzertbesucher bereits 20 Minuten vor dem eigentlichen Konzertbeginn mit Werken von Johann Sebastian Bach in der Abteikirche empfangen, um eine Verbindung zwischen Raum und Klang herzustellen.

Der Organist Peter Aidu ist ein universeller Künstler. Der Multiinstrumentalist und Initiator vieler Kulturprojekte setzt sich dafür ein, Musik auf historischen Instrumenten zu interpretieren. Das Spiel auf der Neresheimer Holzhay-Orgel wird für ihn zu einem besonderen Erlebnis werden. Mit Werken von Johann Sebastian Bach, Wladimir Martynow und György Ligeti werden die Künstler neue Akzente setzen. Karten gibt es in der Touristinformation Neresheim