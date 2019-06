Am zweiten Dienstag spielt das Philharmonische Orchester Ulm im „Congress Centrum Ulm“.

Am Dienstag, 2. Juli, präsentiert das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm ab 20 Uhr unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Timo Handschuh Werke französischer Komponisten im „Congress Centrum Ulm“. Mit Camille Saint-Saëns, Claude Debussy und Maurice Ravel treffen in diesem ausverkauften Konzert drei Klangmagier aufeinander. Bei einer Matinée am Sonntag, 30. Juni, um 11 Uhr im Foyer des Theaters Ulm mit Handschuh und Konzertdramaturg Benjamin Künzel haben Besucher die Möglichkeit, Hintergründe zu den Werken zu erfahrenKarten gibt es unter www.theater-ulm.de