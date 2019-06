„Broken Wood“ spielt Folk und Countrymusik in der Heiderose in Steinheim.

Am Samstag, 22. Juni, spielt bei schönem Wetter die Band „Broken Wood“ Folk- und Covermusik in der Heiderose. Los geht es um 19 Uhr. 2013 wurde die Band von fünf Künstlern gegründet. Seit 2015 spielen die Amateurmusiker von „Broken Wood“ in neuer Besetzung zu sechst. Seitdem treten Werner Schinagel, Jürgen Ihle, Eberhard Kieweg, Joachim Mücksch, Horst Humer und Sängerin Eva Schinagel mit Solo- und Rhythmusgitarre, Bass, Percussion, Akkordeon, Mandoline und mehrstimmigem Gesang regelmäßig in Heidenheim und Umgebung auf.