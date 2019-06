In der Salvatorkirche gibt es ein Konzert zum 150-jährige Bestehen des katholischen Männerchores.

Vor über 150 Jahren wurde in Aalen eine neue katholische Kirche eingeweiht. Gleichzeitig wurde 1868 unter der Leitung von Lehrer Georg Manz ein katholischer Männerchor gegründet. Das ist der Geburtstag der Katholischen Kirchenmusik in Aalen und auch gleichzeitig die Gründung des heutigen Chores der Salvatorkirche. Nach zwei Konzerten zu dem Jubiläum, gibt es nun am Wochenende, 6. und 7. Juli, den musikalischen Abschluss in der Salvatorkirche. Es werden zweimal „Te Deum“ von Hector Berlioz und die Messe Solennelle De Sainte Cécile von Carles Gounod zu hören sein.