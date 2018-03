Königsbronn Klosterbrauerei: Abbruch-Konzept immer noch lückenhaft

Königsbronn / Carolin Wöhrle

Nach wie vor verzögern sich die Abrissarbeiten in Königsbronn. Nach einem klärenden Gespräch mit Landratsamt und Gemeinde muss das zuständige Abrissunternehmen weitere Unterlagen nachreichen.

Am Donnerstag gab es ein klärendes Gespräch zwischen Landratsamt, Gemeinde und Abbruchunternehmer. Ein solches war offenbar bitter nötig, denn gerade für die Gemeinde ist die Situation vor Ort denkbar unbefriedigend: Seit rund zehn Wochen steht die Klosterbrauerei im Ortskern halb abgerissen da. „Für alle Beteiligten unbefriedigend“: So beschreibt Bürgermeister Michael Stütz die Situation. Natürlich gebe es mittlerweile auch Kritik aus der Bürgerschaft.

Das geforderte Abbruch- und Entsorgungskonzept hat das Aalener Abrissunternehmen jetzt zwar nachgeliefert, allein: „Es ist in Teilen nicht lesbar und zudem unvollständig“, bemängelt Sigrid Engel-Gold, Leiterin des Fachbereichs Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht am Landratsamt. Nicht lesbar heißt: Das Konzept war teilweise so klein geschrieben, dass es für die Mitarbeiter am Landratsamt nicht entzifferbar war.

Entsorgungsnachweise fehlen

Noch schwerer wiegt allerdings die noch immer nicht offiziell beantwortete Frage, wo die bisher bereits abgerissenen Gebäudeteile gelandet sind. „Uns wurde bei dem Gespräch zugesichert, dass diese Nachweise in der kommenden Woche nachgereicht werden“, so Engel-Gold.

Wenngleich vor Ort derzeit keine akute Einsturzgefahr bestehe, sei die Situation auch aus Sicht des Landratsamtes schlichtweg nicht mehr hinnehmbar. „So, wie sich das vor Ort momentan darstellt, darf man es definitiv nicht mehr lassen.“ Gemeinde und Landratsamt wollen auch weiterhin ein genaues Auge auf das Vorgehen des Unternehmens haben: Sind die entsprechenden Unterlagen eingegangen, werden sie vom Fachbereich genau überprüft. Danach wird entschieden, ob und wie der Abriss weitergehen kann. „Schritt für Schritt“, so Engel-Gold, werde man die Arbeiten dann begleiten.

Zu viel Staub im Sommer

Bürgermeister Stütz will aufs Tempo drücken, denn: Im Sommer bei heißem und trockenem Wetter können die Arbeiten wegen der Staubbildung nicht ausgeführt werden. Sollte es dieses Frühjahr also nichts mehr werden, müsste man die Arbeiten in den Herbst verlegen.