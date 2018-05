Gerstetten Kommunalpolitiker Artur Kary ist verstorben

Gerstetten / kdk

Der 73-Jährige setzte viele Jahre Akzente in der Kommunalpolitik.

Der langjährige Kommunalpolitiker Artur Kary ist vergangenen Dienstag im Alter von 73 Jahren verstorben. Kary kam Ende der 1960er-Jahre als Lehrer nach Gerstetten. Bis 2007 war er an der Realschule tätig und prägte viele Schülergenerationen.

Artur Kary engagierte sich in zahlreichen Vereinen und gehörte zu den Gründern der Ortsgruppe der Sozialdemokraten. 1980 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt. 20 Jahre war er Fraktionschef der Kommunalen Wählervereinigung; viele Jahre war er auch Stellvertreter des Bürgermeisters.

Als er 2013 nach fast 33 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gemeinderat ausschied, konnte er auf viele Erfolge zurückblicken. Sehr am Herzen lag ihm die Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Cébazat sowie dem ungarischen Pilisvörösvár. Von 1991 bis 2006 war er Vorsitzender des Partnerschaftskomitees und seit 2014 Ehrenvorsitzender.

Über sein Engagement für die Gemeinde Gerstetten hinaus war er von 1973 bis 2004 Mitglied im Kreistag. Kary machte sich einen Namen in den Bereichen Ökologie und Abfallwirtschaft. Als in den 1980er-Jahren eine Müllverbrennungsanlage im Kreis geplant war, suchte Kary nach Alternativen. Die Lösung ergab sich in der Kooperation mit der Müllverbrennungsanlage im Ulmer Donautal.

Außerdem war Artur Kary Mitglied im Regionalverband Ostwürttemberg. Für seine Leistungen wurde ihm 2015 das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland verliehen.