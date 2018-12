Dischingen/Neresheim Kommt ein neuer Vorstand beim Golfclub?

Dischingen/Neresheim / Klaus Dammann

Die Mitglieder stimmen der Führung des zwischen Dischingen und Neresheim ansässigen Vereins im Vorgehen zur Sanierung der Grüns nicht zu. Jetzt wird ein Konzept erarbeitet.

Dass der komplette Vorstand des Golfclubs Hochstatt zurückgetreten sei, war in jüngster Zeit in Gerüchten zu vernehmen. Dies dementiert Golfclub-Präsident Egon Maier auf Nachfrage entschieden: „Wir sind nicht zurückgetreten.“ Die Vorstandschaft werde ihre Ämter bis zur Hauptversammlung Ende März 2019 wahrnehmen. Wie es danach bei dem 800 Mitglieder zählenden Verein aussieht, lässt sich im Moment aber nicht sicher sagen.

Hintergrund ist eine Diskussion zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand über die notwendige Pflege der Golfplatz-Grüns, auf denen sich die Löcher befinden. Maier schildert, dass der Club aktuell ein Problem mit seinen Grüns hat. Hier werde das Gras üblicherweise sehr kurz gemäht, was den Rasen wiederum sehr stresse. Bei einem sehr heißen Sommer wie in diesem Jahr könne es sein, dass kaum mehr Gras vorhanden ist. „Die Grüns waren in keinem guten Zustand.“ Die wenigen Niederschläge hätten die Grünpflege schwierig gemacht. Ein Gutachten habe dann ergeben, dass in den unteren Schichten Probleme bestehen.

Der Vorstand habe dies den Golfclub-Mitgliedern mitgeteilt, so Maier weiter. Zur Verbesserung der Situation seien drei Möglichkeiten vorgestellt worden: eine Totalerneuerung der Grüns, deren Kosten Maier auf etwa 700000 Euro schätzt, ein Abschälen der oberen Schicht für eine bislang unverhandelte Summe von geschätzt etwa 300000 bis 350000 Euro oder eine mechanische Pflege wie bisher, allerdings etwas aufwendiger. Letztere würde finanziell wohl nur geringfügig über dem Platzetat liegen, meint der Präsident.

Teure Lösungen abgelehnt

Die beiden teureren Lösungen hätten wahrscheinlich Sonderzahlungen der Mitglieder erfordert und seien von ihnen abgelehnt worden, berichtet Maier. Bei der dritten Möglichkeit hätten sich dann unterschiedliche Auffassungen zwischen den Mitgliedern und dem Vorstand gezeigt. Während die Vorstandschaft „etwas weiter gefasste“ Vorstellungen gehabt hätte, seien die der Mitglieder enger und an bestimmte Personen gebunden gewesen.

Als die Variante der Mitglieder mehrheitlich beschlossen worden sei, habe der Vorstand erklärt, dass „unter diesen Umständen nicht weitergearbeitet werden kann“. Der Vorstand halte die Vorstellungen der Mitglieder für nicht umsetzbar, so Maier. „Wir sagten, dass wir nicht mehr zur Wahl antreten, wenn sich die Umstände nicht ändern.“ Es komme aber darauf an, wie sich die Dinge entwickeln. Noch ständen bis zur Hauptversammlung Gesprächstermine an.

Einen ersten Schritt zur Lösung der Differenzen hat der Golfclub-Vorstand inzwischen unternommen. Mit Wolfgang Lorenz sei vom Vorstand kürzlich ein neuer und erfahrener Platzbeauftragter gewählt worden, berichtet der Präsident. Lorenz soll nun bis zur Hauptversammlung im März ein Konzept für die Grünpflege ausarbeiten.

enn hierdurch eine Einigung mit den Mitgliedern erzielt werden sollte, könne es Maier zufolge nach dem März doch weitergehen für den jetzigen Vorstand.

Golfclub-Geschichte

Im Jahr 1981 wurde der Golfclub Hochstatt gegründet. Damals konnte das auf einer Anhöhe gelegene historische Anwesen Hochstatter Hof vom Fürstenhaus Thurn und Taxis langfristig gepachtet werden. 1984 wurden dann die ersten neun Löcher des Golfplatzes im Beisein von Bundespräsident a. D. Dr. Walter Scheel eingeweiht.

Zehn Jahre später war der 18-Loch-Meisterschaftsplatz fertiggestellt.

Und wiederum ein Jahrzehnt danach erwarb der Golfclub das gesamte Gelände mit einer Größe von rund 100 Hektar vom Fürstenhaus und wurde somit Eigentümer des Hofguts Hochstatt sowie des Platzes samt Golf-Übungsanlage.