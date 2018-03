Königsbronn Königsbronner Schulen: Eltern dürfen jetzt wählen

Königsbronn / Gerhard Stock

Die Gemeinde überlässt nunmehr den Eltern die Entscheidung, welche Grundschul-Filiale ihre Kinder besuchen sollen.

Plötzlich ist alles möglich: Nicht mehr die Schulverwaltung, sondern die Eltern entscheiden künftig darüber, welche Filiale der Georg-Elser-Grundschule ihre Kinder besuchen sollen.

Bei drei Enthaltungen aus der CDU-Fraktion verständigte sich der Gemeinderat am Donnerstagabend darauf, die jahrzehntelang praktizierte Regelung der „internen Schulbezirke“ nunmehr aufzugeben. Damit ist der Weg frei für das Wahlrecht der Eltern, das nunmehr auch offen kommuniziert werden soll. Sollte aber durch das freie Spiel der Kräfte der Fortbestand einer Außenstelle gefährdet sein, also beispielsweise nicht mehr genügend Kinder in Zang angemeldet werden, soll das Thema rechtzeitig vorher nochmals auf den Tisch kommen.

Bisher lief es in Königsbronn so, dass die Schule über die Verteilung der Grundschüler befand, ganz so, als ob es mehrere Schulbezirke gäbe. Demnach wurden die Zanger Kinder in Zang beschult, die Itzelberger und Ochsenberger in Itzelberg, die Grundschüler aus dem Bereich Eichhalde in der dortigen Außenstelle und die Kinder aus dem alten Ortskern in der Brenzschule, prinzipiell also wohnungsnah. Über Jahrzehnte hatte sich das so eingespielt und bewährt, wurde bisher nie in Frage gestellt.

Aktuell vier Wechsel-Anfragen

Tatsache ist jedoch, dass Königsbronn zwar eine Grundschule mit Außenstellen hat, aber eben nur eine Grundschule und infolgedessen auch nur einen Schulbezirk. Da sich die Lebensumstände der Familien, insbesondere die beruflichen Anforderungen an die Eltern stark gewandelt haben, rückte die in Königsbronn geübte Praxis der „internen Schulbezirke“ zunehmend in den Fokus kritischer Betrachter. Dies insbesondere im Zuge der Diskussion um den Fortbestand der Grundschul-Außenstellen Zang und Eichhalde und die Bürgerentscheide darüber.

Thematisiert wurde der Wunsch zur Auflösung der internen Schulbezirke zudem im Gesamtelternbeirat, sodass die Gemeindeverwaltung nun den Gemeinderat mit diesem „berechtigten Anliegen“ befasste. Das auch vor dem Hintergrund, dass es in der Eichhalde ein gerne genutztes Betreuungsangebot von 7 bis 17 Uhr gibt, an der Brenzschule aber im Rahmen der Ganztagesschule ein solches nur bis 15.40 Uhr. Wegen Bedarfs an längeren Betreuungszeiten sieht sich die Schule aktuell mit insgesamt vier Anfragen auf Schulwechsel konfrontiert. „Drei betreffen die Eichhalde und eine Zang“, ließ Rektorin Karin Waluga das Gremium wissen und bekundete, kein Problem mit der beabsichtigten Neuregelung zu haben.

Gegen „Unterstellung“ verwahrt

Ratsmitglied Dr. Dietrich Kölsch störte sich an der zeitlichen Nähe der jetzt von der Verwaltung gestarteten Initiative zu den jüngst abgehaltenen Bürgerentscheiden und witterte Ungebührliches: „Mir kommt das so vor, als ob nun versucht wird, mittels Steigerung der Attraktivität der Brenzschule sozusagen durch die Hintertür die Ergebnisse der Bürgerentscheide zu Ungunsten etwa von Zang zu ändern“.

Bürgermeister Michael Stütz verwahrte sich gegen derlei „Unterstellung“ und den offenkundigen Versuch, Emotionen zu schüren und politisches Kapital daraus schlagen zu wollen. Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Man reagiere lediglich auf eine neue Bedürfnislage in der Elternschaft. Wäre es wie vorgeworfen, so Stütz, „müssten doch wohl eher wir befürchten, dass die Brenzschule ausblutet, was wir nicht tun. Das wird sich auf vernünftigem Niveau einpendeln“.

Die Öffnung fürs Wahlrecht, so machte die weitere Diskussion klar, wird nicht auf die Erstklässler beschränkt, sondern gilt für alle vier Klassenstufen. Dass nun plötzlich eine wilde, womöglich jährlich praktizierte Standort- Wechselei ausbricht, um möglichst immer in den Genuss des vermeintlich besten Lehrers oder der scheinbar besten Lehrerin zu kommen, halten die meisten Diskutanten für unwahrscheinlich.

Um genau das zu vermeiden und auch, um Klassenausgleich zu erreichen, so erinnerte dagegen Hermann-Josef Boch, habe man ja bisher die Verteilung der Schülerströme nach dem Grundsatz der Ortsgebundenheit vorgenommen. „Was eigentlich falsch war und nicht allen gerecht geworden ist“, konstatierte Bernd Eppli.

Gegen „Pseudo-Schulbezirke“

So wisse er etwa von Eltern in der Waldsiedlung, die in Heidenheim arbeiteten und deshalb ihre Kinder lieber nach Zang als in die Eichhalde geschickt hätten, das aber nicht durften. Auch Oliver Grüll und Edith Wagner wandten sich gegen die Aufrechterhaltung der „Pseudo-Schulbezirke“ und plädierten fürs freie Wahlrecht der Eltern.

Zugestimmt hat der Gemeinderat schließlich auch dem Vorschlag der Verwaltung, an der Brenzschule im Rahmen der Ganztagesbetreuung das Angebot wie in der Eichhalde auf das Zeitfenster 7 bis 17 Uhr zu erweitern. Hierzu soll eine Konzeption erarbeitet werden. Klar sei jetzt schon, „dass uns das mehr kosten wird“, so Michael Stütz.