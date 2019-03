Für das Jahr 2018 kann die Gemeinde Königsbronn fast 20 000 Euro an Gewinn verbuchen.

Gerade mal 58 Hektar umfasst der Wald der Gemeinde Königsbronn. Und doch gelang Revierförsterin Karin Baur im vergangenen Jahr das Kunststück, bei der forstwirtschaftlichen Nutzung einen Überschuss in Höhe von 19.274,29 Euro zu erzielen. „Ein Rekordergebnis, das haben wir noch nie geschafft“, freute sich Bürgermeister Michael Stütz mit dem Gemeinderat bei der Vorstellung der Wirtschaftspläne für 2018 und 2019, erstellt durch den Fachbereich Wald und Naturschutz des Landratsamtes Heidenheim.

Zwei Drittel der 767 eingeschlagenen Festmeter Holz fielen im Gewann Falchen bei Ochsenberg planmäßig an, ein Drittel ging aufs Konto von Sturm und Schädlingen.

Fürs Forstwirtschaftsjahr 2019 allerdings kann die Gemeinde höchstens mit einer mehr oder weniger kräftigen schwarzen Null rechnen. Der geplante Einschlag von rund 600 Festmetern wurde nämlich bereits Ende 2018 weitgehend erledigt. Das Fällen der unter dem Triebsterben leidenden Eschen entlang der Hardtstraße duldete laut Karin Baur aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht keinen Aufschub mehr. Zu hoffen bleibe, dass die restlichen Eschen nicht auch noch krank werden und weg müssen. Weitergehende Holzernte sei nicht vorgesehen, so dass sich für 2019 die Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils rund 22 000 Euro in etwa die Waage halten.

Mehr Lärchen und Douglasien

In der Aussprache über die Pläne ließ sich das Gremium aus fachlicher Sicht auch darüber informieren, wie der Gemeindewald den überaus trockenen Sommer überstanden hat. „Nicht optimal“ lautete die Antwort. In Erwartung anhaltenden Klimawandels soll auch auf Markung Königsbronn künftig mehr auf widerstandsfähigere Baumsorten wie Lärche und Douglasie gesetzt werden. Diese kommen besser mit Trockenheit und Hitze zurecht als die noch weit verbreitete und wirtschaftlich nach wie vor besonders interessante Fichte. Von dieser Baumart aber, so ist Karin Baur überzeugt, werde man sich über kurz oder lang jedoch verabschieden müssen.

In bewährter Weise durch Spezialisten absaugen lassen anstatt „mit Chemie zu spritzen“ empfehlen die Forst-Fachleute, wenn etwa eine freistehende Eiche massenhaft vom berüchtigten Prozessionsspinner befallen wird und so eine Gefahr für die Gesundheit vorbeikommender Menschen darstellt. An dem durch Besucher stark frequentierten Itzelberger See beispielsweise war das im vergangenen Jahr der Fall, so dass der Nahbereich des Baumes abgesperrt werden musste.

Nicht länger zu halten gewesen seien die kranken Pappeln beim Minigolfplatz, weshalb man diese der Verkehrssicherheit zuliebe abholzte. Ersatz schaffen will man in solchen Fällen durch Eichen, auch, weil diese langsamer wachsen.