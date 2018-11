Kreis Heidenheim Kloster Herbrechtingen: Seit 25 Jahren Keimzelle der Kultur

Kreis Heidenheim / Kathrin Schuler

Kleinkunst und mehr: Seit 1993 füllt der Verein „Kultur im Kloster“ das Herbrechtinger Kloster mit Leben. Am Wochenende wird das 25-jährige Bestehen mit zwei Veranstaltungen gefeiert.

Jazz, Kabarett, Rockmusik, Folk und mehr – jeden ersten Freitag im Monat heißt es beim Verein „Kultur im Kloster“ in Herbrechtingen „Bühne frei für die Kleinkunst“. Und das seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert: Am Wochenende wird das 25-jährige Bestehen gefeiert.

Zugegeben: Nicht alle der mittlerweile rund 300 Veranstaltungen fanden auch tatsächlich im Herbrechtinger Kloster statt. In den ersten Jahren nach der Vereinsgründung wurde unter anderem auch in der Bibrishalle oder unter freiem Himmel gesungen und gelacht. Wie es dazu kam? „Als die Stadt Herbrechtingen das sanierungsbedürftige Kloster aufgekauft hat, fragte man sich im Gemeinderat, was nun damit geschehen sollte“, erzählt Vereinsvorsitzender Harald Uherek.

Die kulturelle Mitte der Stadt

Rasch sei die Idee aufgekommen, in den Räumlichkeiten im Kloster ein vielseitig nutzbares Kulturzentrum einzurichten. Herbrechtingens damaliger Bürgermeister Peter Kiefner leitete die Gründung eines Fördervereins in die Wege, trommelte dazu die Vorsitzenden aller Herbrechtinger Vereine zusammen und übernahm selbst den Vorsitz.

Rund 40 Bürger waren 1993 zusammengekommen, als der Verein „Kultur im Kloster“ am 23. November ins Leben gerufen wurde. „Dass das Kloster renoviert werden sollte, stand damals bereits fest“, sagt Uherek, der selbst bereits von Beginn an mit von der Partie ist und den Vereinsvorsitz im Jahr 2014 übernahm. Die Idee war damals, aus dem Kloster, das bereits vor hunderten von Jahren die Keimzelle Herbrechtingens gewesen sei, wieder eine kulturelle Mitte der Stadt zu machen. „Außerdem wollten wir mit dem Erlös der Einnahmen der Veranstaltungen die bevorstehende Renovierung des Klosters unterstützen“, so Uherek.

„Kultur im Kloster“ sollte es darum nicht erst in den renovierten Räumlichkeiten geben: Schon zuvor wollte der Verein das Herbrechtinger Kloster wieder in den Fokus der Bürger rücken. Dieses Unterfangen konnte natürlich am besten dann gelingen, wenn die Veranstaltungen auch tatsächlich im Kloster stattfanden. Nachdem der Verein die ersten beiden Jahre seine Veranstaltungen in andere Örtlichkeiten verlegt hatte, beschloss man 1995, ungeachtet der alten und dringend renovierungsbedürftigen Gegebenheiten, auch tatsächlich Kultur im Kloster zu machen.

Doch der Plan, die Renovierung des Klosters finanziell zu unterstützen, ging nicht auf: „Wenn Schwaben einen Verein machen, bleibt zwar in der Regel etwas hängen – doch bei hochkarätigen Künstlern zahlen wir drauf“, meint Harald Uherek. Dafür gelang es aber, das Kulturzentrum im Bewusstsein der Herbrechtinger zu verankern: Bereits vor und während der gesamten Umbauphase füllte der Verein das Kloster mit Kultur. Mit der Eröffnung 2002 bekam das Kulturleben sozusagen dann nur noch einen neuen Anstrich, während der Kern derselbe blieb.

Und der kam bei den Besuchern auch an: „Wir haben uns Vielfalt auf die Fahne geschrieben“, sagt Gerlinde Erdle. Gemeinsam mit Uherek stellt sie jedes Jahr das Programm des Vereins zusammen. Eine Mischung aus heimischen und überregionalen Künstlern soll es sein – und bloß niemand, der erst kürzlich in der Gegend war: „Wir wollen schließlich nicht dasselbe bieten wie die anderen.“

Früher, ohne Internet und ohne Kontakte, sei das nicht ganz einfach gewesen. Doch heute, nach 25 Jahren, erstelle sich das Programm des Vereins quasi von selbst: „Wir bekommen so viele Anfragen, dass wir locker 30 Jahre im Voraus planen könnten“, meint Erdle, die selbst bereits seit mehr als 20 Jahren im Verein mitanpackt. In ihre Aufgabe im Ehrenamt sei sie über die Jahre hinweg hineingewachsen, genauso wie die anderen Mitglieder. 44 sind das derzeit. Die meiste Arbeit, die jeden Monat anfällt, stemmt jedoch bereits seit Jahren ein kleiner, aber harter Kern von 13 Mitgliedern – und das mit Erfolg.