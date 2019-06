Die Technischen Werke Herbrechtingen wollen die regionale Energiewende fordern. Dazu dient die neue Fotovoltaikanlage auf der Bibrishalle. Geschäftsführer Marc Gräßle sieht weitere Ausbaumöglichkeiten.

Die 1090 Module auf dem Dach sind nicht zu sehen. Was sie leisten, wird auf zwei Monitore im Foyer und in der Mensa der neuen Bibrishalle übertragen. 90 Tonnen CO 2 haben die Technischen Werke Herbrechtingen seit Januar der Umwelt dank ihrer neuen Fotovoltaikanlage bereits erspart. Diesen Beitrag gegen den Klimawandel möchte Geschäftsführer Marc Gräßle gern noch vertiefen.

Seit Jahresbeginn vertreibt das Versorgungsunternehmen unter der Marke THW-Strom-Regio ökologisch und regional erzeugten Strom. „Die Bürger können Strom vom Dach der Bibrishalle beziehen“, macht Gräßle deutlich, wie eng dabei Region verstanden wird.

Aus zwei Quellen

Auch die zweite Quelle für die Öko-Energie ist nicht weit entfernt: die Wasserkraftanlage an der Mühlstraße. Sie trägt die Grundlast und sorgt dafür, dass rund um die Uhr Energie zur Verfügung steht. Einen Cent Aufpreis zahlt der Kunde pro Kilowattstunde. Gut 300 Haushalte können nach Gräßles Übersicht mit dem Regio-Strom versorgt werden. Exakter lässt sich es nicht fassen, da die Leistung der FV-Anlage abhängig von der Sonneneinstrahlung ist. 300 000 Kilowattstunden Ausbeute sollten es pro Jahr aber schon sein.

Mehrkosten wegen Unterkonstruktion

330 000 Euro haben die TWH in die FV-Anlage investiert. Die zwei Felder nutzen die Dachfläche maximal aus. Freie Räume gibt es nur an zu schattigen Stellen und aus Rücksicht auf die Dachlast. Um das Gewicht der Module weiträumig zu verteilen, wurde eine extra breite Unterkonstruktion gewählt. „Das hat zu Mehrkosten geführt“, erläutert Gräßle. Orientiert sind die beiden Felder in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung, Der Anstellwinkel liegt bei flachen 13 Prozent.

In Sachen Regio-Strom ist für Gräßle mit dem Wasserkraftwerk und der FV-Anlage noch nicht das letzte Wort gesprochen. Erstens hat man noch Ausbaupläne bei den Fotovoltaikanlagen, zum anderen würde man gern bestehende Großanlagen als Dienstleister übernehmen. „Es ist dies die beste Möglichkeit, eine regionale Energiewende voranzutreiben.“

Nachfrage noch verhalten

Eigene Anlagen wollen die TWH auf dem Dach des städtischen Bauhofs und beim Pumpwerk auf dem Wartberg bauen. Beim letzten Objekt soll der Strom den Betrieb der Pumpen übernehmen. Unter den sechs FV-Anlagen der THW ist eine auf einem Mehrfamilienhaus montiert. Hier haben die TWH in der Form eines Contractings die gesamte Energieversorgung des Hauses übernommen. Die Nachfrage nach dem Regio-Strom bezeichnet Gräßle als ausbaubar. In den nächsten Monaten soll das Marketing intensiviert werden.

