Herbrechtingen Was macht der Herbrechtinger Polizeiposten?

Herbrechtingen / Elena Kretschmer

Der 45-jährige Nattheimer Sascha Westphal hat vor einigen Wochen die Leitung des Herbrechtinger Polizeipostens übernommen. Für ihn und seine drei Kollegen gehören hauptsächlich Ermittlungen zum täglichen Brot.

Der hat hier schon einiges umgekrempelt, seit er da ist“, sagt Oberkommissar Karl Braun grinsend über seinen neuen Chef, Sascha Westphal. Der 45-jährige Nattheimer hat vor einigen Wochen seinen Vorgänger Eugen Jooß im Herbrechtinger Polizeiposten abgelöst und „räumt ein bisschen auf“, wie Braun beschreibt. Schmunzelnd erklärt Westphal: „Wenn man neu wo hinkommt, dann sieht man Sachen, die andere nicht mehr sehen, weil's schon immer so war.“ Eine alte, kaputte Kaffeemaschine habe er bereits ausgemustert und ein paar andere Dinge, die nicht mehr in Gebrauch waren. Schließlich zähle in drei relativ beengten Büroräumen jeder Zentimeter.

Nach zwölf Jahren unter Jooß' Führung ist jetzt also ein wenig Veränderung angesagt. „Langsam gewöhnt man sich dran und alles spielt sich ein“, sagt Rolf Bötticher und von Harald Seeßle, dem Vierten im Bunde, bekommt Westphal ein Lob: „Er ist auf jeden Fall sehr engagiert.“

15 Jahre Streifendienst

Die Hierarchie unter den vier Polizisten ist flach. Jeder hat seine Tätigkeitsbereiche und weiß, was er zu tun hat. „Wir arbeiten selbstständig, aber jeder ist für jeden da“, so Westphal. Für den Polizeihauptkommissar, der zuvor 15 Jahre lang in Giengen im Streifendienst tätig war, war es zunächst eine Umstellung: „Streifefahren findet bei uns so nicht statt. Die meiste Zeit verbringe ich am Computer oder am Telefon.“ Natürlich müsse man öfter mal ausrücken, aber Einsätze in dem Sinne gebe es nicht.

Trotzdem ist Westphal zufrieden mit seinem neuen Job: „Die Schichterei ist auf Dauer gesundheitlich einfach nicht förderlich. Und Stellen im geregelten Tagesdienst gibt es nicht in Massen, von daher ist das schon gut.“ Statt Nachtschicht und Co. heißt es jetzt Pflichtzeit von 7.30 bis 15.30 Uhr. Besonders gut gefällt ihm die Abwechslung: „Wenn ich morgens ins Geschäft komme, weiß ich nicht, was passiert.“

Von Abschiebung bis Zeugenbefragung

Grob umreißt er den Aufgabenbereich des Polizeipostens: „Wir bereiten Straftaten auf, kümmern uns um laufende Verfahren. Wenn ein schwerer Unfall passiert, sichern wir auch mal die Straße ab. Es geht viel um Internetkriminalität, Gewalt, Unfälle, Ordnungswidrigkeiten und Abschiebungen. Im Grunde machen wir alles, was täglich so anfällt.“ Als „Sachbearbeiter mittlere Kriminalität“ gehöre es auch dazu, Menschen zu vernehmen und Tatorte anzuschauen. „Wenn wir zu Zeugen fahren, sind die Kollegen auch mal allein unterwegs, bei Festnahmen aber immer zu zweit“, so der neue Leiter.

In Herbrechtingen wird also hauptsächlich ermittelt. Was außerhalb der Pflichtzeit, also vor allem nachts passiert, übernimmt das Polizeirevier Giengen und der Herbrechtinger Posten nimmt es dann am nächsten Tag auf. Für die Autobahn ist die Verkehrspolizei Oggenhausen zuständig und für die schweren Verbrechen die Kriminalpolizei Heidenheim.

Doch auch so ein kleiner Posten hat eine Kriminalitätsstatistik: im Jahr 2017 wurden hier 412 Straftaten bearbeitet, darunter Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Betrugsfälle etc. Die Aufklärungsquote liegt bei knappen 60 Prozent. „Da sind wir ganz gut, aber klar, wenn nachts einer am Gartenzaun eine Latte wegreißt, dann ist es so gut wie unmöglich herauszufinden, wer das war“, erläutert Westphal.

Vom Elektriker zum Polizisten

Dennoch sei man bemüht, so viele Fälle wie möglich auszuermitteln – je mehr, desto besser. Eine Lieblingsarbeit habe er dabei nicht, aber „ich gehe ungern zu einer Wohnungsöffnung, bei der man die 85-jährige Frau schon seit drei Wochen nicht mehr gesehen hat. Das macht glaub ich keiner von uns gern“.

Wenn der Chef nicht gerade ermittelt, trainiert er die Nattheimer Fußball-D-Jugend, kümmert sich um seinen Wohnwagen, sein Haus, den Garten, den Hund und natürlich Frau und Sohn. Vor seiner Karriere bei der Polizei hat Westphal übrigens eine Ausbildung zum Elektriker bei Siemens gemacht. „Das war aber nicht das, was ich mein Leben lang machen wollte“ – der Polizeidienst schon.