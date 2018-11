Herbrechtingen Verkaufsoffener Sonntag in Herbrechtingen

Verkaufsoffener Sonntag in Herbrechtingen

Herbrechtingen / HZ

Zum Herbstschmankerlfest haben am Sonntag die Innenstadt-Geschäfte nachmittags geöffnet.

Zum Herbstschmankerlfest laden die Geschäfte in der Herbrechtinger Innenstadt auf Sonntag, 11. November, ein. Die Einzelhändler haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet und servieren ihren Gästen kleine Gerichte. Diese sind auch als Dankeschön für die Kunden gedacht.

Das Herbstschmankerlfest ist zugleich eine Einstimmung auf die kommende Adventszeit und ein Moment, an dem man sich noch ganz in Ruhe nach einem Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten umschauen kann. Die im Bund der Selbstständigen organisierten Geschäfte und Dienstleister haben da so manches zu bieten.

Und als besondere Zutat gibt es in den Geschäften eben noch kulinarische Überraschungen. Das Wetter jedenfalls, glaubt man den Prognosen, sollte mitspielen, so dass einem entspannten Bummeln von Geschäft zu Geschäft am Sonntagnachmittag nichts entgegensteht.

Vielerlei Schmankerl

Viel Besucher sind von den Händlern durchaus erwünscht. Denn sie gehen mit der Vorbereitung von Essen und Trinken erheblich in Vorleistung. Von frischem Flammkuchen über leckere Müslis und fermentiertes Gemüse, das als besonders gesundheitsfördernd gilt, bis hin zu Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen reichen heuer die Schmankerl, die in den Läden serviert werden. Es ist also bei dieser Fülle nicht nur für den kleinen Hunger gesorgt.

Aber auch für die Präsentation ihrer Waren haben sich die Geschäftsleute für den verkaufsoffenen Sonntag einiges einfallen lassen. In Trittlers Apothekergarten findet zudem ab 15 Uhr eine Führung statt.

Diese Schmankerl werden angeboten: Schuh Merkle: Prosecco mit italienischen Antipasti, Mode nach Maß, Regina Wellhäuser; Kaffee und Gebäck, Bertz Euronics: Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen, Natur Bettenhaus Ziegler: Wurst- und Käsespezialitäten, Bauernbrot mit Schmalz, Wein von der Nahe, naturtrüber Apfelsaft, Reformhaus Trittler: Leckere Müslis und fermentiertes Gemüse, Optiker Rompf: Frische Flammkuchen mit heimischem Wein, Juwelier Kolb: Kaffee und Kuchen, Floristik & mehr Leibersberger: Kürbissuppe, Möbel & Natur: Lauchcremesuppe, Raum & Textil und Hotel Hoffmann: Südtiroler Spezialitäten vom Hotel Hoffmann. Außerdem haben Samen Walther und MB Reisen geöffnet.