Thomas Quasthoff und die Band „Incognito“ sind die Hauptacts des Oberkochener Festivals. Außerdem bringen Siggi Schwarz und seine Band Festival-Feeling in die Königsbronner Hammerschmiede.

Bevor der Heidenheimer Gitarrist Siggi Schwarz und seine Band zusammen mit Frank Diez, Claudia Cane und dem aus Heidenheim stammenden Koch und Musiker Jörg Stockinger (siehe Beitrag nebenan) am Freitag, 29. März, die Königsbronner Hammerschmiede ab 20 Uhr in ein Woodstock-Gelände verwandeln, machen die „Talkingdrums“ am Donnerstag, 28. März, den Auftakt zu den diesjährigen „Jazz Lights“. Auf Schloss Kapfenburg vereint das junge Perkussionsensemble der Musikhochschule Stuttgart ab 19.30 Uhr afrikanische und europäische Musikkultur auf nordamerikanischem Boden – ein Programmpunkt, der sicherlich auf die Experimentierfreude der Veranstalter zurückzuführen ist.

Nach „A Tribute to Woodstock“ am Freitag in Königsbronn, was einer Hommage an die wilden 60er, an den Folk und Classic Rock, an Blues- und Country-Musik gleichkommen soll, bietet Siggi Schwarz am Samstagnachmittag, 30. März, dann noch einen Gitarrenworkshop in Oberkochen an, bevor am Abend wieder die Hammerschmiede bespielt wird: mit einem Doppelkonzert von „Brenztown Blues Club“ und „Groovin’ Bastards“ im Rahmen der Reihe „Kult-Ursprung“ ab 20.30 Uhr.

Es folgt ein Frühschoppen mit Pim Toscani und seinen „Jazz All Stars“ am Sonntag, 31. März, ab 11 Uhr im Leitz-Trainingcenter Neresheim. Am Wochenende des 5. und 6. April stehen schließlich die beiden Hauptacts bevor: die Jazz-Band „Incognito“ und Star-Bariton Thomas Quasthoff mit Band. „Incognito“, eine Fusion-Jazz-Formation aus London, wurde 1979 gegründet und stellt am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr in der Carl-Zeiss-Kulturkantine in Oberkochen ihr 17. Studioalbum vor.

Thomas Quasthoff konzentriert sich am Samstag, 6. April, ab 19 Uhr in Oberkochen mit seinem aktuellen Album auf Klassiker des Jazz. Mit dabei sind Frank Chastenier am Klavier, Dieter Ilg (Kontrabass) und Wolfgang Haffner (Schlagzeug). Den Abschluss machen die „Singing Gospel Sista’s“ am Sonntag, 7. April, ab 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche Oberkochen.