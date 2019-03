Zu einem Konzert hatte der Musikverein Stadtkapelle Niederstotzingen in die St.-Petrus- und Paulus-Kirche eingeladen.

Mit dem Stück „Aventura“ von James Swearingen eröffnete die Jugendkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Stephan Kling den Abend. Stimmungsvoll schloss sich „Hymn To Freedom“ an, ehe der musikalische Nachwuchs seinen starken Auftritt mit „On Angel Wings“ von Ed Huckeby abschloss.

In den zweiten Teil des Kirchenkonzerts startete dann die Stadtkapelle unter der Leitung ihres Musikdirektors Christoph Hesse mit der „New Baroque Suite“ von Ted Huggens, wobei Stephan Kling mit seinem Solo am Sopransaxophon besonders herausragte.

Puccinis Arie „Nessun Dorma“ aus der Oper Turandot, das gefühlvolle „Intermezzo Sinfonico“ sowie das traditionelle „Amazing Grace“ kamen bei der wunderbaren Akustik so richtig zum Tragen.

Musikalischer Höhepunkt

Der Ballade „My Dream“, die gefühlvoll von Matthias Wetzler als Solist am Flügelhorn gespielt wurde, folgte am Ende des Konzertabends das gewaltige Stück „At The Break Of Gondwana“, das musikalisch das Auseinanderdriften der Kontinente beschreibt – ein musikalischer Höhepunkt zum Abschluss eines gelungenen Abends, der von Sabine Mack moderiert wurde.

Nach großem Beifall spielte die Stadtkapelle zum Abschluss den Choral „Großer Gott wir loben Dich“, bei dem das Publikum mitsingen konnte.